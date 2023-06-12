Lãnh đạo UBND xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, cho biết đang xác minh thân nhân bé sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn
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Theo thông tin từ Zìn, vào sáng ngày 12/6, lãnh đạo UBND xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, cho biết đang xác minh thân nhân bé sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.
Theo đó, khoảng 5 giờ cùng ngày, người dân nghe tiếng khóc trẻ em phát ra tại khu vực ngã ba đường thuộc tổ 5, thôn Thái Đông, xã Bình Nam. Khi người dân lại gần phát hiện một bé trai khoảng 10 ngày tuổi quấn trong một khăn màu hồng nhạt... được đặt trong thùng giấy.
Bên cạnh đó, thùng giấy còn có một giỏ nhựa và một lá thư có nội dung “Em bé sinh ngày 2-6-2023, ai nhặt được nuôi giúp cho bé khôn lớn, ăn học đầy đủ”.
Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, người nhặt được cháu bé chia sẻ thêm, hiện đã có một người bày tỏ mong muốn nhận cháu làm con nuôi nếu gia đình không nhận lại.