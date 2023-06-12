Liên quan vụ chủ quán cháo người Việt bị bắn chết ở Đài Loan, cảnh sát cho biết nghi phạm là người đàn ông họ Chou, 51 tuổi, đã bị bắt giữ tại một nhà máy điện ở TP Tân Bắc.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, dẫn nguồn từ đài CNA, vào ngày 11/6, cảnh sát ở thành phố Tân Bắc (Đài Loan) vừa bắt giữ một người đàn ông 51 tuổi bị nghi bắn chết nữ chủ quán cháo người Việt tại quận Bắc Đầu ở Đài Bắc một ngày trước đó. Nghi phạm họ Châu bị bắt giữ khi đang ngủ trong một ngôi đền gần Nhà máy điện Lâm Khẩu ở Tân Bắc vào khoảng 2h20 sáng 11/6. Cảnh sát lục soát căn hộ của nghi phạm ở quận Tam Trọng (Tân Bắc) và phát hiện hung khí người này dùng để gây án.

Nghi phạm bị bắt giữ sau khi sát hại người phụ nữ Việt tại Đài Loan - Ảnh: CNA Theo thông tin từ báo Dân Việt, Cảnh sát quận Bắc Đầu, Đài Bắc thông tin, giới chức địa phương nhận được thông báo về vụ việc vào 13h45 hôm 10/6, sau khi người dân địa phương nghe thấy tiếng nổ từ quán cháo. Tiếp cận hiện trường, cảnh sát phát hiện một trong những chủ nhà hàng, người phụ nữ họ Phan ngoài 40 tuổi, nằm gục trên sàn với một vỏ đạn gần đó. Lực lượng y tế đã lập tức đưa bà đến bệnh viện, nhưng nạn nhân không qua khỏi và được tuyên bố tử vong vào 14h cùng ngày. Cảnh sát ghi nhận, bà Phan đã nhập tịch Đài Loan sau khi cưới một người đàn ông sở tại từ nhiều năm trước.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng Đài Loan nhận thấy một người đàn ông đã đi xe máy đến quán cháo và bắn bà Phan. Qua camera an ninh, cảnh sát Đài Loan đã xác định được danh tính đối tượng này. Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Báo Dân việt Bên cạnh đó, cảnh sát cho biết thêm, Chou đã theo đuổi bà Phan, nhưng sau đó tức giận khi nghi ngờ bà Phan có quan hệ với người khác. Khai báo với cơ quan điều tra, Chou cho biết y sát hại bà Phan vì nạn nhân có "thái độ xấu" với y tại nhà hàng vào khoảng một tháng trước. Sau khi hoàn thành các cuộc thẩm vấn, cảnh sát cho biết họ đang lên kế hoạch giao Chou cho Văn phòng Công tố quận Shilin với cáo buộc giết người và vi phạm Đạo luật Kiểm soát Súng, Đạn dược và Dao. Cảnh sát cho biết các khía cạnh khác của vụ án, bao gồm động cơ của Chou, bản chất chính xác của mối quan hệ của ông ta với Phan, và nguồn gốc khẩu súng của ông ta, vẫn đang được điều tra.

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