Bình Phước: Bé trai 8 tuổi rơi xuống giếng sâu 20m, ông ngoại không cứu kịp

Đời sống 12/06/2023 14:03

Trong lúc chơi đùa trước nhà, bé L.A.T (8 tuổi) không may bị rơi xuống giếng sâu.

Theo thông tin từ Vietnam+/Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào sáng ngày 12/6, một vụ tai nạn xảy ra tại ấp 8, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, bé L.A.T, (8 tuổi) tử vong dưới giếng sâu.

Trước đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, trong lúc chơi đùa trước nhà, bé L.A.T không may bị rơi xuống giếng sâu.

Phát hiện sự việc, anh trai T, chạy lại nắm tay nhưng không giữ được T. Nghe tiếng tri hô, ông ngoại của T, nhảy xuống giếng cứu cháu. Tuy nhiên, do giếng sâu gần 20 mét, không có oxy khiến người dân và lực lượng chức năng rất vất vả mới kéo được người ông lên bờ.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn, Công an tỉnh Bình Phước điều động một xe chuyên dùng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng địa phương triển khai phương án cứu nạn. Sau 20 phút sử dụng bình dưỡng khí cùng các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã đưa được thi thể bé T lên trên. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình Phước: Bé trai 8 tuổi rơi xuống giếng sâu 20m, ông ngoại không cứu kịp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, một sự việc tương tự xảy ra khi người dân phát hiện chị Ng. T.H (23 tuổi) trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) rơi xuống giếng sâu của gia đình.

Nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy PCCC&CNCH - Công an Nghệ An đã chỉ đạo Đội PCCC&CNCH số 5 huy động 1 xe chở phương tiện, 1 xe PCCC&CNCH, 8 CBCS cùng các thiết bị chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên khi tiếp cận nạn nhân thì người này đã tử vong.

Chị H. bị rơi xuống giếng sâu khoảng 11m. Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng cứu nạn đã trục vớt được thi thể nạn nhân, bàn giao cho gia đình. Thông tin từ chính quyền địa phương, chị H. bị tàn tật, thiểu năng trí tuệ.

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Lãnh đạo TAND huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết, đơn vị đã ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự giữa chị Bùi Thị Tuyết G. và chồng là Trần Văn Luân.

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