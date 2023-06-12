Theo trình báo của mẹ nữ sinh N.Q.A (15 tuổi, trú phường Đông Hương, TP Thanh Hóa), con gái chị bị một phụ huynh khác hành hung phải nhập viện.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 23h50, ngày 10/6, em N.Q.A. (15 tuổi, trú tại phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) chở bạn L.B.T (trú phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) đi ăn đêm. Sau đó, hai em có đến nhà một người bạn khác trên đường Đoàn Thị Điểm, TP Thanh Hóa để rủ đi cùng.

Tại đây, các em gặp mẹ của T. và một người đàn ông khác. Vừa gặp, bà O. (mẹ của T.) đã chửi bới, dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu, mặt N.Q.A, với lý do đã rủ rê T. đi chơi.

Tiếp đó, cô O. bắt cháu A. phải chở về nhà gặp bố mẹ, trên đường đi, cháu là người chở và cô O. tiếp tục dùng tay tát liên tiếp vào người cháu. Khi đến gần nhà cháu thì người thân bắt cô O. xuống xe và đi về.

Nữ sinh A. đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, đại diện người thân của cháu A. cho biết, sau khi biết được sự việc, gia đình đã đưa cháu A. đến cơ quan công an để trình báo, sau đó đưa cháu vào Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa để thăm khám vết thương. Đến ngày 11.6, cháu A. có các biểu hiện chóng mặt, buồn nôn nên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục theo dõi, điều trị.

“Có thể do mẹ cháu L.B.T. nghĩ rằng cháu nhà tôi đã rủ rê con của họ đi chơi lung tung nhiều ngày nên đã hành hung cháu. Hiện nay sau sự việc, phía gia đình và bản thân người đánh vẫn chưa có liên hệ hoặc hỏi han gì” - đại diện gia đình cháu A. thông tin.

Liên quan đến sự việc, đại diện lãnh đạo Công an phường Trường Thi (nơi xảy ra vụ việc) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận vụ việc trên và đang tiếp tục xác minh, làm rõ.

Luật sư bào chữa cho bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai lên tiếng sau khi bị truy tìm Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này vừa quyết định truy tìm 3 luật sư Nguyễn Văn Miếng (57 tuổi), Đào Kim Lân (56 tuổi), Đặng Đình Mạnh (55 tuổi, cùng ở TPHCM).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-truoc-nguyen-nhan-nu-sinh-o-thanh-hoa-bi-me-cua-ban-anh-phai-nhap-vien-591327.html