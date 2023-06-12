Hiện trường vụ 2 mẹ con tử vong sau khi va chạm với xe container ở TP.HCM

Đời sống 12/06/2023 16:44

Công an TP Thủ Đức và Đội CSGT Cát Lái Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và xe container khiến hai mẹ con tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 12/6, Công an TP Thủ Đức và Đội CSGT Cát Lái Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và xe container khiến hai mẹ con tử vong tại chỗ.

Cụ thể, vào khoảng 2 giờ 30, bà Phạm Thanh T (38 tuổi) điều khiển xe máy 66L4 - 8118 chở theo con gái 13 tuổi lưu thông theo hướng từ quận 7 đi đường Nguyễn Thị Định.

Khi lưu thông qua vòng xoay Mỹ Thuỷ, TP Thủ Đức thì xảy ra va chạm với xe container mang biển số 79C - 141.08 do tài xế Phạm Minh Hiệp điều khiển. Vụ việc làm hai mẹ con bị xe container cuốn vào gầm, bị xe cán qua và tử vong.

 

Qua điều tra hiện trường cho thấy, thi thể hai mẹ con nằm dưới gầm container, xe máy cũng bị cuốn vào gầm, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Hiện trường vụ 2 mẹ con tử vong sau khi va chạm với xe container ở TP.HCM - Ảnh 1Hiện trường vụ 2 mẹ con tử vong sau khi va chạm với xe container ở TP.HCM - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, một sự việc tương tự cũng xảy ra vào tối ngày 6/6, nữ công nhân điều khiển xe máy biển số 36B6-080.22 chạy trên cầu Phú Cường hướng từ huyện Củ Chi qua Bình Dương.

Khi đang lên dốc cầu thuộc địa phận xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM thì được cho là xảy ra va chạm với một xe máy khác chạy cùng chiều. Tai nạn làm nữ công nhân ngã qua trái lọt vào gầm một xe container chạy cùng chiều ngay phía sau. Hậu quả nạn nhân bị bánh xe container cán tử vong tại chỗ.

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Nữ công nhân tử vong thương tâm dưới bánh container vào ngày 6/6 - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Tại hiện trường, hai xe máy dính vào nhau, thi thể nạn nhân nằm dưới bánh container. Nạn nhân được xác định là chị P.T.N (SN 1997, quê Thanh Hoá, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) làm công nhân trong khu công nghiệp Đông Nam huyện Củ Chi. Chị N vừa tan ca đang về nhà ở Thủ Dầu Một thì gặp nạn.

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