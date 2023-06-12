Bàng hoàng phát hiện đôi nam nữ tử vong trong phòng trọ ở Bình Dương

Đời sống 12/06/2023 15:06

Hàng xóm của đôi nam nữ thấy phòng trọ trên đóng cửa nhiều giờ liền. Nghi có chuyện chẳng lành, họ đến gõ cửa nhưng không thấy ai ra mở.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vụ việc được phát hiện khoảng 12h ngày 12/6 tại một dãy nhà trọ trên địa bàn khu phố 6, phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Hiện trường là khu phòng trọ trong hẻm nối giữa đường Nguyễn Bình và đường Nguyễn Văn Trỗi, thuộc khu phố 6, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một.

Đôi nam nữ được phát hiện đã chết trong phòng trọ, trong đó người đàn ông chết trong tư thế treo cổ.

Bàng hoàng phát hiện đôi nam nữ tử vong trong phòng trọ ở Bình Dương - Ảnh 1
Hiện trường khu phòng trọ nơi phát hiện đôi nam nữ tử vong tại Bình Dương - Ảnh: Báo Dân trí
Bàng hoàng phát hiện đôi nam nữ tử vong trong phòng trọ ở Bình Dương - Ảnh 2
Vào đêm trước khi phát hiện vụ việc, hàng xóm có nghe thấy tiếng cãi vã của đôi nam nữ tại phòng trọ này rồi im bặt - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, bước đầu đã xác định được danh tính hai nạn nhân là ông Tr.C.T., 44 tuổi, quê Quảng Trị và bà L.H.O., 37 tuổi, quê Cà Mau.

Theo các nhân chứng, vào trưa cùng ngày, hàng xóm gọi cửa phòng trọ nhưng không ai mở cửa. Khi nhìn qua khe hở, mọi người tá hỏa khi thấy nạn nhân chết bên trong. Vào đêm trước khi phát hiện vụ việc, hàng xóm có nghe thấy tiếng cãi vã của đôi nam nữ tại phòng trọ này rồi im bặt.

Lực lượng chức năng đã chăng dây bảo vệ hiện trường, lấy lời khai những người liên quan tiếp tục làm rõ vụ việc.

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