Hà Nội: Sản phụ chuyển dạ sinh con nặng gần 4kg trên taxi

Mẹ con sản phụ đến viện trong tình trạng thai đã sổ, chưa cắt rốn, bé hồng hào khóc tốt, rau chưa bong, âm đạo ra huyết. Ngay lập tức, bác sĩ và hộ sinh khẩn cấp đẩy xe ra đưa 2 mẹ con vào cấp cứu.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng ngày 13/6, Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết vừa cấp cứu một sản phụ đẻ rơi con trên xe ô tô. Sản phụ là chị N.T.V, 35 tuổi, trú tại Hưng Yên, cách bệnh viện 50km, mang thai 39 tuần. Ngay khi thai vừa sổ ra ngoài, cũng là lúc xe taxi đến kịp cửa khoa Cấp cứu bệnh viện.

Bé gái cân nặng khoảng 3,8 kg. Tại khoa Sản, bé được thăm khám làm lại rốn, mặc áo tã theo dõi sơ sinh, được chuyển khoa Sơ sinh theo dõi. Sản phụ được cấp cứu, đỡ rau, truyền dịch, khâu phục hồi rách tầng sinh môn.

Chị V. sinh con lần 4, quản lý thai tại phòng khám tư nhân ở quê, không khám thai tại viện. Đến sáng 13/6, cả 2 mẹ con chị sức khỏe ổn định, xuất viện.

Bác sĩ Nguyễn Khắc Thủy, Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cho biết thời gian chuyển dạ sinh con lần đầu của sản phụ trung bình kéo dài từ 6 đến 12 giờ. Ở lần sinh thứ sau, thời gian chuyển dạ nhanh hơn bởi âm đạo đã co giãn tốt hơn. Vì vậy, sản phụ cùng gia đình không được chủ quan. Bà bầu cần khám thai định kỳ. Đến ngày tháng dự sinh và có dấu hiệu chuyển dạ, sản phụ cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để theo dõi, sinh nở an toàn.

Cả 2 mẹ con chị sức khỏe ổn định, xuất viện - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VTV News, một sự việc xảy ra tương tự vào trưa ngày 11/5, hai vợ chồng sản phụ bắt xe từ huyện Tân Phú (Đồng Nai) về TP. Biên Hòa. Khi đến gần cầu La Ngà (thuộc địa bàn xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) thì sản phụ đau bụng, có dấu hiệu sắp sinh con nên hai vợ chồng xuống xe, bắt xe buýt quay trở lại Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán.

Tuy nhiên, khi đi được một đoạn đường, do đau bụng quá nên hai vợ chồng xuống xe buýt, tiến lại ngồi trên chiếc ghế đá của một nhà dân bên đường. Bất ngờ lúc này, sản phụ chuyển dạ sinh con là một bé gái nặng 2,8 kg và được chính người chồng đỡ đẻ.

Phát hiện sự việc, người dân ở đó đã hỗ trợ đưa hai vợ chồng cùng em bé đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán, tại đây mẹ con sản phụ được các bác sĩ cấp cứu. Các bác sĩ cho biết sức khỏe cả 2 đều ổn định.