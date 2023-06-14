Tính đến ngày 14/6, trong số 7 nạn nhân của vụ cháy phòng trọ tại Đồng Nai đã có 3 trường hợp tử vong, một trường hợp xin về do tình trạng quá nặng và 3 trường hợp đang tiếp tục điều trị, theo dõi trong tình trạng nặng.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 14/6, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết, 1 bệnh nhi trong vụ phóng hỏa gây cháy phòng trọ ở Đồng Nai đã tử vong. Đây là bệnh nhân thứ 3 tử vong trong vụ này.

Cụ thể, nam bệnh nhi V.M.K (13 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, H.Long Thành, Đồng Nai) nhập viện ngày 3.6 trong tình trạng bị sốc, mạch nhanh và nhẹ, huyết áp khó đo. Bệnh nhi được chẩn đoán bị bỏng toàn thân độ 3 - 4, diện tích bỏng khoảng 90%. Bệnh nhân được điều trị tích cực, thở máy, chống sốc, kháng sinh, nội soi rửa phế quản. Đến ngày 9.6 thì bệnh nhi đã tử vong do bỏng quá nặng.

Cùng nhập Bệnh viện Nhi đồng 1 trong vụ phóng hỏa này có nữ bệnh nhi V.N.A (13 tuổi). Bệnh nhi A. nhập viện trong tình trạng sốc, mạch nhanh nhẹ, huyết áp khó đo; bỏng toàn thân độ 3 khoảng 80%. Bệnh nhi được chẩn đoán sốc bỏng - bỏng xăng độ 3 4, diện tích bỏng 80%. Bệnh nhi được điều trị tích cực. Hiện tại, tình trạng bệnh nhi đang rất nặng.

Vụ cháy phòng trọ tại Đồng Nai đã có 3 trường hợp tử vong - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, sáng sớm 3/6, dãy phòng trọ gồm 15 phòng tại xã Phước Bình, huyện Long Thành (Đồng Nai) có 2 phòng bị cháy.

Nghi phạm là Nguyễn Trí Hiếu (quê Cần Thơ) do ghen tuông đã dùng xăng đốt phòng trọ, khiến 7 người phải nhập viện, trong đó có Hiếu.

Nơi xảy ra vụ cháy - Ảnh: VietNamNet

Các bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa, sau đó tiếp tục chuyển lên TP.HCM điều trị. Trong đó, 3 người gồm cả nghi phạm Nguyễn Trí Hiếu được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy; 4 trẻ em điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhi đồng 2.

Nghi phạm Hiếu đã tử vong ngay trong đêm 3/6. Một bệnh nhân nam tên T. (15 tuổi) dù được hồi sức tích cực cũng không qua khỏi vào sáng 4/6. Người phụ nữ 33 tuổi bị bỏng 10% kèm bỏng hô hấp vẫn đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

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