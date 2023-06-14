Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một bé sơ sinh bị bỏ lại bên cạnh lô cao su.
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Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 14/6, ông Lê Trường Sơn, Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một bé sơ sinh bị bỏ lại bên cạnh lô cao su.
Ông Lê Trường Sơn cho biết, hiện công an đã xác định được mẹ của bé trai sơ sinh và đang làm việc, lấy lời khai đối với người này.
Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 14h ngày 13/6, người dân địa phương đi chăn bò ở khu vực lô cao su thuộc ấp 6 (xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh) phát hiện thi thể một bé sơ sinh. Sau đó, người này báo cho người dân gần đó cùng đến kiểm tra.
Thời điểm phát hiện, nạn nhân là một bé trai sơ sinh nằm trên đường bê tông cạnh lô cao su. Trên người bé trai dính nhiều đất, một bên chân phải mất gần hết. Ngay sau đó, sự việc được trình báo đến chính quyền địa phương.
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Lộc Ninh đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.