Trước đó, ngày 5/4/2023, TAND TP.HCM đưa vụ án ra xét xử và trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ thiệt hại trong vụ án và trách nhiệm của các công ty, cá nhân liên quan, tránh bỏ lọt tội phạm. Trong đó làm rõ việc Công ty bảo vệ Gia Khang tự ý chuyển nhượng hợp đồng dịch vụ cho ông Trần Quang Ngọc (không đủ tiêu chuẩn kinh doanh dịch vụ bảo vệ). Bố trí thiếu bảo vệ từ 1 tháng trước khi xảy ra vụ cháy và khi xảy ra vụ cháy chỉ có 10 bảo vệ nhưng không có chứng chỉ PCCC.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Tùng (Giám đốc Công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina) và Nguyễn Quốc Tuấn (trưởng ban quản lý chung cư Carina) về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Đối với ông Trần Kim Lương, là người trực tiếp ký hợp đồng với Công ty Hùng Thanh. Ông Lương xác định Công ty Sejco đã chuyển giao trách nhiệm thực hiện hợp đồng quản lý vận hành số 38 cho BQL chung cư thông qua bảng mô tả công việc và email. Ông Lương không có mối liên hệ nhân quả vụ cháy ngày 23/8/2018 nên chưa đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự với ông.

Ngoài ra, theo hợp đồng, Công ty Sejco chịu trách nhiệm vận hành, bảo đảm thông suốt của các hệ thống dịch vụ Chung cư Carina (gồm cả hệ thống PCCC). Ông Trần Kim Lương (Phó giám đốc Công ty Sejco) trực tiếp kí hợp đồng với Công ty Hùng Thanh.

Đối với ông Đỗ Văn Vinh khi quản lý PCCC địa bàn đã bảy lần kiểm tra. Trong đó, hai lần phát hiện và đề nghị xử lý vi phạm hành chính lỗi thực hiện không kịp thời các kiến nghị đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; không duy trì hoạt động thường xuyên của đèn chiếu sáng sự cố, không bảo dưỡng phương tiện PCCC.

Các biên bản kiểm tra PCCC định kỳ là căn cứ để đánh giá hành vi thiếu trách nhiệm có mối quan hệ nhân quả với hậu quả vụ cháy ngày 23/8/2018 hay không. Do đó, hành vi của ông Vinh chưa đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự. Sau khi xảy ra vụ cháy, ông Vinh được điều chuyển công tác đến Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận 5 và bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Đối với ông Trần Quang Ngọc, ngày 1-3-2018 đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với ông Lê Bá Thịnh (Phó giám đốc Công ty bảo vệ Gia Khang) và được giao quản lý, điều hành hoạt động bảo vệ, trong đó có Chung cư Carina. Ông Ngọc tuyển dụng nhân viên bảo vệ đưa vào làm tại các vị trí mà Công ty Gia Khang đã ký hợp đồng với Công ty Sejco. Các nhân viên do ông Ngọc tuyển dụng vẫn phải thông qua Công ty bảo vệ Gia Khang. Khi Công ty Sejco thanh toán tiền, Công ty bảo vệ Gia Khang sẽ giữ lại 500.000 đồng/1 bảo vệ, số tiền còn lại ông Ngọc sẽ thanh toán tiền lương cho bảo vệ.

Ông Ngọc và Công ty bảo vệ Gia Khang không biết hệ thống PCCC của chung cư Carina bị hư hỏng, không hoạt động. Công ty bảo vệ Gia Khang chỉ có trách nhiệm bố trí bảo vệ theo yêu cầu của BQL; đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết sự cố cấp cứu người bị nạn, chữa cháy…

Công ty không có trách nhiệm quản lý, kiểm tra, bảo trì hoặc đề xuất sửa chữa hệ thống PCCC tại chung cư. Do đó, không đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Ngọc.

150 xe máy bị thiêu rụi, trong số hơn 1.000 xe máy để dưới hầm chung cư Carina - Ảnh: VNExpress

Theo thông tin từ VNExpress, vụ hỏa hoạn thảm khốc tại chung cư Carina 5 năm trước bắt nguồn từ tia lửa nhỏ phát ra từ chiếc xe Attila để dưới hầm lúc 1h15 ngày 23/3/2018. Ngọn lửa sau đó bùng lên dữ dội, cháy lan các xe máy và ôtô để trong hầm. Hệ thống đèn bị tắt, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động không hoạt động.

Khói, khí nóng và khí độc theo buồng thang thoát hiểm dẫn lên các tầng trên chung cư ngày càng lớn, kéo dài hơn 13 phút nhưng vẫn không có nhân viên bảo vệ nào phát hiện. Từ đây, đám cháy lan ra các hướng rồi bùng lên phía trên cùng khói độc khiến 13 người chết, 72 người bị thương, hơn 500 xe máy, 81 ôtô... bị thiêu rụi.

Nhà chức trách kết luận, Nguyễn Văn Tùng đã được Ban quản lý chung cư thông báo về tình trạng hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động không hoạt động, nhưng bị can không triển khai sửa chữa, thay thế. Việc không trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy trước khi bàn giao chung cư cho phía công ty quản lý vận hành là không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy.

Đến nay, chủ đầu tư chung cư Carina đã bồi thường gần 120 tỷ đồng cho các nạn nhân.