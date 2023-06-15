Ngày 13/6, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận được báo cáo của Sở Y tế tỉnh này và UBND huyện Tam Đảo về sự việc 14 trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm tại thị trấn Tam Đảo.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào chiều 14/6, ông Nguyễn Duy Dũng, Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đảo (huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) cho biết đã ra quyết định đình chỉ hoạt động tạm thời đối với bếp ăn của Homestay Le Vent (tổ dân phố 2, thị trấn Tam Đảo) để làm rõ nguyên nhân việc 14 người bị nghi ngộ độc thực phẩm ở đây.

Cơ quan chức năng Tam Đảo đang chờ đợi các kết quả truy xuất nguồn gốc thực phẩm và xác định rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc.



14 người nghi bị ngộ độc thực phẩm ở homestay đã ổn định sức khỏe - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, một lãnh đạo UBND huyện Tam Đảo cho hay, 13 học sinh thuộc một trường học ở Hà Nội và một phụ huynh đều đã khỏe mạnh. Trong khi đó, đại diện Homestay Le Vent cho biết đây là sự việc hết sức đáng tiếc, lần đầu tiên xảy ra ở đây.

"Các em học sinh đều đã ổn định sức khỏe và được xuất viện, theo dõi sức khỏe kỹ lưỡng. Các phụ huynh và các em học sinh cũng rất thiện chí, không có phản ứng tiêu cực, cũng như không đổ lỗi hoàn toàn trách nhiệm cho homestay vì đoàn khách cũng mang theo khá nhiều thức ăn và nước uống đến đây", đại diện homestay Le Vent chia sẻ thêm.

Đại diện Homestay Le Vent chủ động thanh toán tất cả các chi phí thuốc men, viện phí, xe đưa đón và miễn phí chi phí ăn uống, sinh hoạt đối với đoàn khách này với tổng số tiền trên 40 triệu đồng.

Homestay Le Vent đưa vào hoạt động ở thị trấn Tam Đảo hơn 6 năm. Lãnh đạo huyện Tam Đảo cho biết, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã lấy mẫu để xét nghiệm, và sẽ kết luận trong thời gian tới.

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