Vĩnh Phúc: 13 học sinh cùng 1 phụ huynh nghi bị ngộ độc thực phẩm, nhập viện cấp cứu

Đời sống 15/06/2023 07:44

Ngày 13/6, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận được báo cáo của Sở Y tế tỉnh này và UBND huyện Tam Đảo về sự việc 14 trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm tại thị trấn Tam Đảo.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào chiều 14/6, ông Nguyễn Duy Dũng, Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đảo (huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) cho biết đã ra quyết định đình chỉ hoạt động tạm thời đối với bếp ăn của Homestay Le Vent (tổ dân phố 2, thị trấn Tam Đảo) để làm rõ nguyên nhân việc 14 người bị nghi ngộ độc thực phẩm ở đây.

Cơ quan chức năng Tam Đảo đang chờ đợi các kết quả truy xuất nguồn gốc thực phẩm và xác định rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc.

Vĩnh Phúc: 13 học sinh cùng 1 phụ huynh nghi bị ngộ độc thực phẩm, nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
14 người nghi bị ngộ độc thực phẩm ở homestay đã ổn định sức khỏe  - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, một lãnh đạo UBND huyện Tam Đảo cho hay, 13 học sinh thuộc một trường học ở Hà Nội và một phụ huynh đều đã khỏe mạnh. Trong khi đó, đại diện Homestay Le Vent cho biết đây là sự việc hết sức đáng tiếc, lần đầu tiên xảy ra ở đây.

"Các em học sinh đều đã ổn định sức khỏe và được xuất viện, theo dõi sức khỏe kỹ lưỡng. Các phụ huynh và các em học sinh cũng rất thiện chí, không có phản ứng tiêu cực, cũng như không đổ lỗi hoàn toàn trách nhiệm cho homestay vì đoàn khách cũng mang theo khá nhiều thức ăn và nước uống đến đây", đại diện homestay Le Vent chia sẻ thêm.

Đại diện Homestay Le Vent chủ động thanh toán tất cả các chi phí thuốc men, viện phí, xe đưa đón và miễn phí chi phí ăn uống, sinh hoạt đối với đoàn khách này với tổng số tiền trên 40 triệu đồng.

Homestay Le Vent đưa vào hoạt động ở thị trấn Tam Đảo hơn 6 năm. Lãnh đạo huyện Tam Đảo cho biết, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã lấy mẫu để xét nghiệm, và sẽ kết luận trong thời gian tới.

Hà Nội: 4 người trong gia đình ngộ độc sau khi ăn canh cua

Hà Nội: 4 người trong gia đình ngộ độc sau khi ăn canh cua

4 người trong gia đình sau khi ăn bữa tối, có món canh cua, thì có triệu chứng ngộ độc gồm đau bụng, nôn, tiêu chảy…

Xem thêm
Từ khóa:   ngộ độc thực phẩm tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 5 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ