Hà Nội: 4 người trong gia đình ngộ độc sau khi ăn canh cua

Đời sống 14/06/2023 15:28

4 người trong gia đình sau khi ăn bữa tối, có món canh cua, thì có triệu chứng ngộ độc gồm đau bụng, nôn, tiêu chảy…

Theo thông tin từ VNExpress, anh Lê Ngọc (39 tuổi, Hà Nội) và con gái 17 tuổi nhập viện Bệnh viện đa khoa Tâm Anh cấp cứu trong đêm 11/6. Khoảng 30 phút sau, vợ và con trai nhỏ tiếp tục nhập viện. Anh Ngọc chia sẻ, gia đình có ăn cỗ đặt sẵn. Mọi người ăn nhiều món nhưng riêng anh chỉ ăn canh cua.

Khoảng 3 giờ sau khi ăn, cả gia đình bị đau bụng dữ dội kèm đại tiện phân lỏng, buồn nôn và nôn. Vợ anh có biểu hiện sốt và rét run.

Thạc sĩ, bác sĩ Hà Thùy Trang (Khoa Tiêu hóa) cho biết, khi nhập viện, các triệu chứng trên của 4 người bệnh không có dấu hiệu thuyên giảm, dẫn đến mất nước và rối loạn điện giải. Đây là các triệu chứng điển hình của ngộ độc thực phẩm. Bệnh nhân được xét nghiệm, siêu âm ổ bụng và điều trị phù hợp. Sau 3 ngày, 4 người bệnh bình phục và được xuất viện.

Hà Nội: 4 người trong gia đình ngộ độc sau khi ăn canh cua - Ảnh 1
4 người trong gia đình sau khi ăn bữa tối, có món canh cua, thì có triệu chứng ngộ độc gồm đau bụng, nôn, tiêu chảy… lần lượt nhập viện cấp cứu - Ảnh: VNExpress

Theo thông tin từ Người đưa tin, canh cua là món ăn được nhiều người ưa thích vào mùa hè và chứa nhiều dinh dưỡng, tuy nhiên nếu bảo quản không đúng cách, nguồn thực phẩm bị nhiễm khuẩn thì nguy cơ ngộ độc rất cao. Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến - Trung tâm Giáo dục Truyền thông Dinh dưỡng (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) chỉ ra một số điều cần tránh khi chế biến canh cua để tránh ngộ độc. Cụ thể:

- Tuyệt đối không ăn gỏi cua hay uống nước cua sống hoặc ăn canh cua chưa được nấu chín hẳn vì ngoài nguy cơ ngộ độc cao còn dễ bị ký sinh trùng (sán lá phổi) xâm nhập vào cơ thể.

- Không chế biến cua đồng đã chết vì trong cua đồng chết có chất histidine gây dị ứng nổi mề đay, ngứa ngáy, nôn nao, đau đầu, chóng mặt, bị ngộ độc (đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy và một số vấn đề xấu khác đối với sức khỏe…).

- Không để canh cua qua đêm hay nấu đi nấu lại nhiều lần. Cua chứa nhiều đạm và các vitamin, canh thừa từ bữa trước, kể cả đã được bảo quản trong tủ lạnh, cũng dễ bị vi khuẩn xâm nhập, thậm chí nấu lại vẫn có thể gây ngộ độc.

Hà Nội: 4 người trong gia đình ngộ độc sau khi ăn canh cua - Ảnh 2
Canh cua là món ăn bổ dưỡng, thanh mát nhưng cũng có thể gây ngộ độc nếu không đảm bảo độ tươi, không được chế biến và bảo quản hợp vệ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - Chuyên gia về Công nghệ thực phẩm cũng khuyến cáo, khi ăn canh cua tốt nhất không nên mua sẵn cua đã xay vì người bán dễ xay cả cua chết, dễ gây ngộ độc. Đặc biệt, việc ăn canh cua ngoài quán hoặc đặt sẵn mang về cũng không nên vì những lý do sau:

- Người bán có thể dùng cua chết xay, lọc lấy nước để nấu thành canh;

- Để tăng lợi nhuận, một số cơ sở có thể có thể trộn thêm phụ phẩm không đảm bảo vào món canh cua;

- Quán hàng có thể dùng canh cua thừa bữa trước, hoặc từ hôm trước nấu lại bán cho khách. Có thể canh chưa có mùi chua, thiu nhưng vẫn bị vi khuẩn tấn công và có những loại không bị tiêu diệt bởi nhiệt độ.

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