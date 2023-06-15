Chàng trai 28 tuổi vượt 4.000km theo đuổi cụ bà U70 có 11 người con, cuộc sống hôn nhân sau một năm ra sao?

Dẫn thông tin từ báo Dân Trí, bà Rokiah Samat (sinh năm 1961, ở Malaysia) lần đầu quen chàng trai Amin Jumdail (sinh năm 1995) thông qua mạng xã hội. Đáng nói, chính anh chàng Amin là người chủ động nhắn tin xin làm quen với bà Rokiah trước, sau khi anh xem video trên tài khoản TikTok của bà.

Anh Amin Jumdail đến Malaysia vào tháng 12/2021 và làm nhân viên massage. Một tháng sau, cuối cùng cả hai đã gặp nhau vào đúng ngày sinh nhật của anh Amin Jumdail, ngày 20/1/2022 tại nhà của cụ bà Rokiah Samat.

Ban đầu, anh chàng 28 tuổi chỉ muốn làm bạn và trò chuyện với bà Rokiah, nhưng theo thời gian anh đã nảy sinh tình cảm với bà lúc nào không hay. Vì vậy, chàng trai trẻ quyết định vượt hơn 4.000km từ quê nhà Semporna (tỉnh Sabah) đến quận Pasir Puteh (tỉnh Kelantan) để gặp người anh thầm thương trộm nhớ.

Cặp đôi có tình yêu đẹp trước khi kết hôn hồi năm ngoái - Ảnh: Straitstimes

Khoảng nửa năm sau kể từ lần gặp mặt đầu tiên, cặp đôi đính hôn. Tới tháng 9/2022, họ quyết định tiến tới hôn nhân bất chấp khoảng cách tuổi tác cũng như lời bàn tán của những người xung quanh.

Trước đó bà Rokiah đã trải qua 2 cuộc hôn nhân. Bà kết hôn lần đầu vào năm 1977 và ly hôn sau 40 năm chung sống. Năm 2008, bà kết hôn với một người đàn ông mang quốc tịch Myanmar, nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 2 năm. Hiện, bà có 11 người con, 22 đứa cháu và một chắt. Trong đó, con cả của bà đã 45 tuổi, còn con út 18 tuổi.

Bà Rokiah cho biết, bà quyết định kết hôn với anh Amin vì cả hai rất hợp nhau, có nhiều sở thích chung chẳng hạn như câu cá, làm vườn. Tuy nhiên điều quan trọng hơn cả là anh rất hòa thuận với các con của bà.

Chàng trai 28 tuổi vượt 4.000km theo đuổi cụ bà U70 có 11 người con - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Tri thức và cuộc sống, về phía gia đình Amin, họ không những không ngăn cấm mà ngược lại còn ủng hộ, chấp nhận một nàng dâu lớn tuổi như vậy. Điều này khiến cặp đôi “bà-cháu” rất biết ơn và cảm động.

Nhận xét về người bạn đời trẻ tuổi của mình, bà Rokiah nói thêm: “Tôi đã 62 tuổi rồi nhưng cảm giác như chỉ mới 40 tuổi vậy. Mặc dù tôi trẻ hơn anh ấy nhiều, nhưng tin rằng chồng có thể chăm sóc tôi đến cuối đời và tôi hi vọng đây là cuộc hôn nhân cuối cùng của mình. Anh ấy là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm và rất chu đáo. Cô ấy khiến tôi trưởng thành hơn, trở thành một phiên bản tốt hơn. Tôi thật sự biết ơn vì có vợ bên cạnh. Cô ấy hoàn hảo về mọi mặt và luôn biết quan tâm người khác. Vợ tôi cũng là một vị đầu bếp giỏi. Rokiah là tri kỷ của tôi. Dù khoảng cách tuổi tác khá lớn nhưng chúng tôi rất hạnh phúc và mãn nguyện khi có cuộc sống yên bình như hiện tại", chàng trai 28 tuổi kể về vợ với ánh mắt tự hào.

Các con của bà Rokiah rất hòa thuận với người chồng thứ 3 của bà - Ảnh: Internet

Cặp đôi “bà-cháu” này thường xuyên quay video và đăng tải lên mạng xã hội chia sẻ về cuộc sống thường nhật của mình. Không ít người tỏ ra khâm phục khi họ đã vượt qua rào cản tuổi tác, cái nhìn của người đời để gắn bó bên nhau rất hạnh phúc.

Nhiều người nói tình yêu là không phân biệt tuổi tác, nhưng không phải ai cũng có đủ can đảm, dũng khí để vượt qua ánh nhìn, sự chỉ trỏ từ dư luận. Nếu đang trong một mối quan hệ lệch tuổi và muốn tiến xa hơn với người đó, bạn nên nhớ rằng chính hai người mới là quan trọng nhất trong mối quan hệ tình cảm này. Khi cả hai có thể thấu hiểu, hạnh phúc bên nhau thì mọi lời bàn tán đều vô nghĩa.