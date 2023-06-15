CLIP: Thót tim cảnh hổ dữ điên cuồng vồ lấy cô gái trẻ và diễn biến phía sau đầy bất ngờ

Đa số người xem đều cho rằng, dù đây là cách con hổ thể hiện tình cảm với cô gái nhưng nó vẫn vô cùng nguy hiểm. Bởi chỉ cần một đòn tấn công thì nó cũng có thể giết một người. Thậm chí, có người còn gọi hành động của cô gái là ngu ngốc và nói rằng cô gái đang đặt tính mạng của mình vào chỗ nguy hiểm.

Mới đây, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người khiếp sợ. Cụ thể, đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái không ngần ngại đến gần một con hổ rồi vuốt ve đầu nó. Bất thình lình, con hổ đã đứng dậy, tấn công vào cánh tay của cô gái. Lúc này, cô gái có vẻ hoảng sợ, cố gắng thoát ra nhưng lại bị con hổ ôm lấy chân rồi cắn vào đùi. Chưa dừng lại ở đó, con vật hung dữ tiếp tục cắn vào eo của cô gái. Dù khá sợ hãi nhưng cô gái vẫn liên tục vuốt ve để trấn an con hổ. May mắn sau đó con hổ đã không làm hại cô gái.

Trước đó, không ít trường hợp hổ dữ liên tục tấn công người. Một sự việc khác xảy ra tại một khu vực ở phía đông bắc Trung Quốc. Trong clip ghi lại cho thấy, một con hổ đang đi lang thang trên cánh đồng thì bất ngờ tăng tốc rồi nhảy lên vật ngã một người phụ nữ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân đã vùng đứng dậy, vội vàng lao về phía chiếc xe ô tô màu trắng đang chạy tới. Sau khi tấn công người, con hổ tiếp tục đi về phía một chiếc xe ô tô khác rồi dùng vuốt cào điên cuồng vào cửa kính. Không chỉ chọc thủng một lỗ lớn trên kính xe, con hổ này còn làm móp cả phần thân sau. Rất may là người này chỉ bị thương nhẹ và không nguy hiểm tới tính mạng.

Sự xuất hiện bất ngờ của con hổ khiến nhiều người dân địa phương hoảng sợ. Được biết, 15 giờ sau, lực lượng chức năng đã bắt được con hổ.

Theo tìm hiểu, việc tấn công người bắt nguồn do tập tính vốn có của loài hổ. Vì bản chất, hổ là một loài thú dữ với đặc trưng là tính hung hãn, gây hấn rất cao và dễ bị kích động nên nếu một con người đến quá gần khi con hổ đang ngủ hoặc đang ăn thì có thể sẽ bị tấn công ngay lập tức và giết chết người đó.

Thông thường những con hổ khi chọn tấn công con người thường tập kích một cách lén lút nhất là khi con người đang cúi xuống làm việc hoặc khi đang cắt cỏ và đang quay lưng lại với chúng nhưng có thể chúng sẽ thôi ý định này khi một người đã đứng thẳng. Hổ thường tấn công bất ngờ nạn nhân từ phía sau tùy theo hướng gió thổi để tránh bị phát hiện.

Thông thường hổ sẽ tấn công bất ngờ từ đằng sau, nếu con người bỏ chạy nó sẽ đuổi theo vồ, hổ luôn luôn có những cú vồ đầy chết chóc. Khi con người chống lại và đối mặt, nó sẽ gườm và thủ thế rồi lấy đà chụp mồi. Khi hổ tấn công mục tiêu, chúng sẽ vọt tới vồ đối thủ hoặc vụt dậy tát mạnh bằng bàn chân trước, thường thì nó sẽ thực hiện một cú tát. Cú tát của hổ có sức mạnh khủng khiếp đến mức có thể khiến cổ trâu, bò phải gãy, hoặc làm vỡ sọ của một con gia súc.

Thông thường những con hổ khi chọn tấn công con người thường tập kích một cách lén lút nhất

Một số người cũng khuyên không nên đi xe đạp, hoặc chạy trong khu vực nơi hổ sinh sống để không kích động bản năng săn đuổi mồi của chúng.

Trong điều kiện nuôi nhốt, tuy bị giam cầm trong các vườn thú nhưng hổ không hề mất đi tính hoang dã và hung dữ. Đã có không ít thông tin về các vụ hổ nuôi tấn công giết chết người tại các vườn thú.

Tuy nhiên, mặc dù là một con thú mạnh mẽ và táo bạo như vậy nhưng tính khí của hổ lại ưa thích sự trầm lặng, sống một mình và đi khắp núi rừng. Hổ ít tấn công người vì chúng không hiếu chiến như báo hoa mai, nhưng về bản tính thì hổ là loài vật hung hãn, có tập tính lãnh thổ cao và là động vật nguy hiểm.