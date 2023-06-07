Hé lộ lượng tiền khổng lồ của du khách ném xuống đài phun nước nổi tiếng

Ngày 5/6, trong đợt thu gom nhân Ngày Môi trường Thế giới, gần 160kg tiền xu đã được thu thập từ thác Iguazu, nơi có phong cảnh đẹp nhất ở Nam Mỹ.

Theo kênh truyền hình G1 (Brazil) đưa tin ngày 6/6 (giờ địa phương), tổng cộng 158 kg tiền xu đã được tìm thấy tại thác Iguazu ở Brazil. Thác Iguazu nằm giữa biên giới Brazil và Argentina, và hàng nghìn đồng xu được tìm thấy chỉ tính riêng ở phía Brazil. Việc thu thập tiền xu diễn ra vào ngày 5/6 khi các nhân viên và tình nguyện viên của Công viên quốc gia Iguazu ở Brazil kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới.

Đồng xu từ thác Iguazu, Brazil - Ảnh: G1

Thác Iguazu, một trong ba thác nước đẹp nhất thế giới, đang phải hứng chịu ô nhiễm do những đồng xu được du khách từ khắp nơi trên thế giới ném xuống để thực hiện một điều ước khi đến du lịch tại thác nước này. Ngoài tiền xu, điện thoại di động, bùa hộ mệnh, dây chuyền và nhẫn cũng được tìm thấy.

Các loại tiền xu được thu thập từ khoảng 40 quốc gia, bao gồm cả Brazil và Argentina. Hầu hết chúng đã bị ăn mòn và không sử dụng được. Tổng cộng có 3.000 real Brazil (khoảng 14,3 triệu đồng) có giá trị sử dụng và công viên quốc gia có kế hoạch sử dụng số tiền này vào ngân sách về môi trường.

Nhân viên công viên quốc gia và tình nguyện viên thu thập tiền xu ở thác Iguazu - Ảnh: G1

Công viên quốc gia cho biết nếu tiền xu được ném bừa bãi, các kim loại nặng như niken và đồng có thể được giải phóng, có thể gây ô nhiễm nguồn nước, có thể cá và chim nhầm đồng tiền với thức ăn và ăn chúng.

Giám đốc Công viên Quốc gia cho biết: “Một số du khách ném đồng xu vào thác nước để thực hiện một điều ước, nhưng hành động này lại có tác động tiêu cực đến môi trường và cần phải loại bỏ".

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