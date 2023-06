Nhà hàng pizza ở New Zealand cho phép thực khách 'ăn bây giờ, trả tiền vào kiếp sau'

Hell Pizza, một tiệm bánh pizza có nhiều chi nhánh ở New Zealand và Úc, gần đây đã thông báo rằng họ sẽ giới thiệu một phương thức thanh toán mới có tên là "ăn bây giờ, trả tiền vào kiếp sau". Đây là phương thức mà khách hàng đặt một chiếc bánh pizza khi còn sống và thanh toán khoản tiền sau khi họ qua đời.

Câu chuyện về một nhà hàng pizza nhượng quyền ở New Zealand đưa ra chiêu tiếp thị độc đáo "ăn bây giờ, trả tiền vào kiếp sau" đã được Báo Washington Post (WP) đưa tin vào ngày 1/6 (giờ địa phương).

Pizza là món ăn khoái khẩu của nhiều người - Ảnh minh họa: Internet

Khách hàng sử dụng phương thức thanh toán này phải ký một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý cho phép họ thanh toán tiền bằng cách đặt hóa đơn pizza theo ý muốn của họ. Khi soạn thảo hợp đồng phải có chữ ký của khách hàng và hai người làm chứng.

Giám đốc điều hành của Hell Pizza, Ben Cumming, cho biết ý tưởng này đến từ các nhà hàng khác áp dụng phương pháp "buy now pay much later" (mua trước, trả sau). Tuy nhiên, Hell Pizza cho thấy sự khác biệt ở chỗ khoản tiền được thanh toán sau khi khách hàng qua đời và không bị phạt. Các nhà hàng khác yêu cầu khách hàng thanh toán sau nhiều tháng hoặc nhiều năm và nếu không, họ sẽ bị phạt trả phí trả chậm, WP đưa tin.