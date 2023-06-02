Nhà hàng pizza ở New Zealand cho phép thực khách 'ăn bây giờ, trả tiền vào kiếp sau'

Thế giới 02/06/2023 13:43

Mới đây, Hell Pizza, một chuỗi nhà hàng pizza có nhiều chi nhánh ở New Zealand và Úc đang gây chú ý khi giới thiệu chiến dịch tiếp thị táo bạo mới có tên 'ăn bây giờ, trả tiền vào kiếp sau'.

Câu chuyện về một nhà hàng pizza nhượng quyền ở New Zealand đưa ra chiêu tiếp thị độc đáo "ăn bây giờ, trả tiền vào kiếp sau" đã được Báo Washington Post (WP) đưa tin vào ngày 1/6 (giờ địa phương).

Hell Pizza, một tiệm bánh pizza có nhiều chi nhánh ở New Zealand và Úc, gần đây đã thông báo rằng họ sẽ giới thiệu một phương thức thanh toán mới có tên là "ăn bây giờ, trả tiền vào kiếp sau". Đây là phương thức mà khách hàng đặt một chiếc bánh pizza khi còn sống và thanh toán khoản tiền sau khi họ qua đời.

Nhà hàng pizza ở New Zealand cho phép thực khách 'ăn bây giờ, trả tiền vào kiếp sau' - Ảnh 1
Pizza là món ăn khoái khẩu của nhiều người - Ảnh minh họa: Internet

Khách hàng sử dụng phương thức thanh toán này phải ký một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý cho phép họ thanh toán tiền bằng cách đặt hóa đơn pizza theo ý muốn của họ. Khi soạn thảo hợp đồng phải có chữ ký của khách hàng và hai người làm chứng.

Giám đốc điều hành của Hell Pizza, Ben Cumming, cho biết ý tưởng này đến từ các nhà hàng khác áp dụng phương pháp "buy now pay much later" (mua trước, trả sau). Tuy nhiên, Hell Pizza cho thấy sự khác biệt ở chỗ khoản tiền được thanh toán sau khi khách hàng qua đời và không bị phạt. Các nhà hàng khác yêu cầu khách hàng thanh toán sau nhiều tháng hoặc nhiều năm và nếu không, họ sẽ bị phạt trả phí trả chậm, WP đưa tin.

Nhà hàng pizza ở New Zealand cho phép thực khách 'ăn bây giờ, trả tiền vào kiếp sau' - Ảnh 2
Hell Pizza giới thiệu chiến dịch tiếp thị táo bạo "ăn bây giờ, trả tiền vào kiếp sau" - Ảnh: Instagram/Hell pizza

Cách tiếp cận "mua trước, trả sau" của các nhà hàng khác cũng có bất lợi. Ben Cumming cho biết: "Điều đó chỉ có thể làm tăng khoản nợ của khách hàng. Chúng tôi đã tìm ra một cách thú vị để làm điều ngược lại. Vì vậy, chúng tôi sẽ không áp dụng các khoản phí hoặc tiền phạt thanh toán trễ hạn". 

Tuy nhiên, không phải khách hàng nào cũng có thể sử dụng phương thức thanh toán này. Sau khi khách hàng đăng ký, Hell Pizza thông báo rằng họ sẽ chọn người chiến thắng bằng cách rút thăm ngẫu nhiên 666 người từ New Zealand và Úc. Hell Pizza báo cáo rằng hơn một tuần kể từ ngày 25/5, khi phương thức thanh toán mới được công bố, cho đến ngày nay, hơn 10.000 người đăng ký đã đổ xô đến. Lễ bốc thăm người chiến thắng sẽ được tổ chức vào giữa tháng 6 này.

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