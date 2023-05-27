Mì ramen bọ biển gây sốt rần rần châu Á, nhưng không phải ai cũng dám thử

Một quán mì ở Đài Bắc, đảo Đài Loan vừa ra mắt món mì ramen ăn với bọ biển khổng lồ với giá gần 5 triệu đồng/bát. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ can đảm thử món ăn này.

Mới đây, một nhà hàng Đài Loan đã trở nên nổi tiếng khi giới thiệu món mì ramen bọ biển khổng lồ đến thực khách.

Nhà hàng có tên là Ramen Boy, nằm trong chợ đêm Liêu Ninh ở Đài Bắc (Đài Loan) đã thông báo trên mạng xã hội Instagram vào ngày 23/5 rằng họ sẽ bán một phiên bản giới hạn của món mì ramen ăn với bọ biển khổng lồ. Trong bức ảnh được nhà hàng đăng tải, một loài giáp xác to hơn cái bát đang nằm phía trên bát mì ramen. Phía dưới bài đăng, Ramen Boy cho biết: "Hương vị tổng thể ngọt ngào và êm dịu. Hãy đặt chỗ trước khi ghé đến quán vì đây là đợt giảm giá có hạn. Giá là 1.480 nhân dân tệ/bát (khoảng gần 5 triệu đồng).

Món mì bọ biển của tiệm Ramen Boy ở Đài Bắc, Đài Loan - Ảnh: Instagram/Ramen Boy

Bọ biển khổng lồ này có tên khoa học là Bathynomus giganteus, cùng họ với tôm, cua. Chúng thường sống ở vùng nước sâu, lạnh giá của Thái Bình Dương hoặc Ấn Độ Dương. Loại bọ biển này còn được gọi là gián biển vì trông giống con gián. Bọ biển ăn rất nhiều loại thức ăn dưới biển, kể cả xác cá thối, vì vậy chúng còn được gọi là kẻ dọn dẹp biển cả.

Bọ biển khổng lồ được dùng làm nguyên liệu cho món mì ramen mới - Ảnh: Instagram/Ramen Boy

Theo Ramen Boy, mì ramen bọ biển được phục vụ dưới hình thức bọ biển sẽ được hấp chín và đặt lên trên bát mì ramen. Trong quá trình nấu, tách lấy phần thịt riêng, đun với nước dùng, cho lớp vỏ lên trên trang trí cho bắt mắt. Phần thịt của bọ biển có vị đặc trưng của cua tuyết và tôm hùm. Ramen Boy cho biết: "Món ăn nhiều đến mức bạn có thể ăn chung với bạn bè của mình. Bọ biển được phục vụ sau khi loại bỏ tất cả các cơ quan nội tạng, không có mùi gì cả và vẫn tươi. Nghe nói ăn sống sẽ ngọt hơn nhưng chúng tôi sẽ không bán bọ biển ăn sống”.

Thưởng thức món kem đắt nhất thế giới Tổ chức Guinness Thế giới đã ghi nhận một loại kem đắt nhất trên thế giới với mức giá lên tới 6.400 USD.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mi-ramen-bo-bien-gay-sot-ran-ran-chau-a-nhung-khong-phai-ai-cung-dam-thu-586352.html