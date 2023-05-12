Danh tính 'quả chuối siêu khủng' to bằng cẳng tay người lớn, ăn một quả sẽ vỡ bụng

Loài quả chuối khổng lồ to bằng cẳng tay nam giới trưởng thành được người dân bản địa giới thiệu đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng trong và ngoài nước.

Cộng đồng mạng liên tục đặt câu hỏi "chuối này có thật không?", "không phải là quả chuối được photoshop đấy chứ?". Thế nhưng đây là những quả chuối có thật, là giống chuối có tên Hua Moa. Chuối Hua Moa (Banana Hua Moa) được cho là có nguồn gốc từ Quần đảo Marquesas ở Polynesia, Pháp và được người dân bản địa truyền bá khắp Nam Thái Bình Dương.

Chuối Hua Moa (Banana Hua Moa) khổng lồ, to bằng cẳng tay nam giới trưởng thành - Ảnh: YouTube 'Virginia Fruit Grower' Theo Miami Fruit, doanh nghiệp chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu nổi tiếng ở Mỹ, chuối Hua Moa đặc và mềm. Nó có thể được ăn sống khi chín, nhưng nó cũng được sử dụng là món nấu chín trong các món ăn. Chuối Hua Moa đặc biệt ngon khi chiên và được cho là có vị kem độc đáo.

Quả rất lạ, tròn và khá to nên tổng số quả trên mỗi chùm rất ít - Ảnh: YouTube 'O.G.imagery' Được biết giá của những quả chuối này khá đắt đỏ. Tại Miami Fruit, một hộp (3,6-4,5kg) được bán với giá 147 USD (khoảng 3,5 triệu đồng). Tuy nhiên, loại chuối này nhạy cảm với độ lạnh và dễ bị hỏng ở nhiệt độ dưới 4,44 độ C. Quả chuối to đến mức không thể ăn một mình, phải nhiều người mới ăn hết - Ảnh: YouTube 'O.G.imagery' Hua Moa Banana đã trở thành một chủ đề nóng khi nó được giới thiệu thông qua một người dùng Twitter cách đây ba tháng. Sự quan tâm dành cho chuối Hua Moa bùng nổ đến mức đạt hơn 5 triệu người dùng tương tác trên Twitter, hơn 53.000 lượt thích và hơn 2.000 bình luận. Sự quan tâm cũng như hiếu kỳ dành cho loại chuối này đang rầm rộ trên mạng xã hội - Ảnh: YouTube 'Sulcata Grove' Được biết loại chuối này có nguồn gốc từ vùng Ấn Độ - Mã Lai và Úc. Khoảng năm 5000 trước Công nguyên, chuối bắt đầu được trồng quanh Bán đảo Mã Lai, tập trung vào loài Musa Acuminata (chuối rừng) và hiện tại đã trở thành một loại trái cây mang tầm quốc tế.

Loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng mới được tìm thấy được đặt theo tên của Lisa (BLACKPINK) Một loại cây mới được tìm thấy ở Thái Lan được đặt theo tên của một nữ thần tượng trong một nhóm nhạc nổi tiếng ở Hàn Quốc.

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