Chàng trai chở núi tiền, núi vàng cho vợ sắp cưới bằng xe tải: Của hồi môn có gì?

Thế giới 03/06/2023 11:23

Một người đàn ông sống ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, thu hút sự ghen tị của cộng đồng mạng khi gửi vàng miếng, các phụ kiện như đồng hồ xa xỉ và 9,98 triệu nhân dân tệ (khoảng 33 tỷ đồng) trên một chiếc xe tải chở đến nhà cô dâu trước lễ cưới.

Theo Tờ The Straits Times của Singapore đưa tin ngày 2/6 (giờ địa phương), một người đàn ông sống ở Chiết Giang, tỉnh duyên hải đông nam Trung Quốc, đã gửi vàng miếng, các phụ kiện như đồng hồ xa xỉ và 9,98 triệu nhân dân tệ (khoảng 33 tỷ đồng) trên một chiếc xe tải chở đến nhà cô dâu trước lễ cưới.

Chàng trai chở núi tiền, núi vàng cho vợ sắp cưới bằng xe tải: Của hồi môn có gì? - Ảnh 1
Chàng trai Trung Quốc gửi của hồi môn cho vợ sắp cưới bằng xe tải

Đây được gọi là của hồi môn đám cưới, có nghĩa là của cải mà nhà trai trao cho nhà gái hoặc nhà gái cho nhà trai khi kết hôn. 

Trong đoạn video được đăng tải, những người vận chuyển của hồi môn cẩn thận di chuyển một lượng lớn tiền mặt, phụ kiện đắt tiền, vàng miếng đến địa điểm tổ chức lễ đính hôn, số tiền này được chuyển đến ngân hàng để gửi vào tài khoản của cô dâu. 

Chàng trai chở núi tiền, núi vàng cho vợ sắp cưới bằng xe tải: Của hồi môn có gì? - Ảnh 2
Của hồi môn cưới 'ngoài sức tưởng tượng' thu hút sự ghen tị của cộng đồng mạng

Của hồi môn mà nhà trai gửi cho cô dâu tương lai dự kiến ​​lên tới khoảng 33 tỷ đồng, bao gồm khoảng 2,8 tỷ đồng tiền mặt và phụ kiện. 

Theo Tờ Global Times của Trung Quốc, chú rể đã gửi một lượng lớn của hồi môn cho cô dâu là một thanh niên 30 tuổi và dự kiến ​​sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. 

 

 

Từ khóa:   của hồi môn quà cưới sính lễ

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