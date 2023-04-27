Xu hướng mới của cánh đàn ông ở Trung Quốc: muốn có bạn gái có công việc ổn định, có xe hơi, nhà riêng nhưng không được có em trai bởi 'sau này em sẽ là gánh nặng'

Các nhà phân tích cho rằng một hiện tượng xã hội biến dạng đang diễn ra khi nhiều phụ nữ bị cha mẹ ép phải hỗ trợ tài chính cho con trai do truyền thống trọng nam khinh nữ trong xã hội Trung Quốc.

Tờ South China Morning Post (SCMP) của Hong Kong ngày 27/4 dẫn lời truyền thông Trung Quốc đưa tin, tại Trung Quốc, ngày càng có nhiều đàn ông chưa vợ muốn có vợ mà không có em trai.

Quang cảnh một sự kiện hẹn hò giấu mặt dành cho nam nữ chưa kết hôn vừa được tổ chức tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc - Ảnh Chosun Ilbo

Theo phương tiện truyền thông Trung Quốc, Báo Jimu, một sự kiện ghép đôi giữa nam và nữ chưa kết hôn đã được tổ chức tại tỉnh Sơn Đông vào đầu tháng này, với sự tham dự của 4.000 người và nhiều nam giới tham gia muốn có một người phụ nữ không có em trai.

Một người đàn ông sinh năm 1990 viết trong thư giới thiệu bản thân muốn có bạn gái có công việc ổn định, có xe hơi, nhà riêng nhưng không được có em trai.

Một bạn nam khác sinh năm 1998 viết rằng anh đang tìm một người vợ tương lai ngọt ngào và chu đáo: "Sẽ tốt hơn nếu cô ấy không có em trai".

Ảnh minh họa: Internet

Khi xu hướng này phát triển ở những người đàn ông độc thân, nhiều phụ nữ chưa kết hôn bắt đầu nói rõ trong các thông tin cá nhân rằng họ không có em trai.

Một phụ nữ 27 tuổi viết trên trang cá nhân rằng cô có một người em trai nhưng đang theo học một trường đại học hàng đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Zhang Puhui, chuyên gia tư vấn tại Viện Tư vấn Tâm lý Tương lai Sơn Đông, chỉ ra rằng hiện tượng này là bất thường.

"Đàn ông tìm kiếm phụ nữ không có em trai vì họ sợ rằng vợ tương lai của họ sẽ chỉ quan tâm đến em của họ mà bỏ qua gia đình mới. Còn đối với phụ nữ thì từ nhỏ, cha mẹ đã truyền cho con gái ý thức rằng là chị gái thì phải giúp đỡ em trai. Kết quả là nhiều phụ nữ hy sinh bản thân vì em trai", ông nói với SCMP.

Sự kiện ghép đôi cho nam-nữ ở Sơn Đông đã gây ra tranh cãi trực tuyến, với 93 triệu lượt xem chỉ riêng trên mạng xã hội Trung Quốc Weibo, SCMP cho biết.

Một cư dân mạng trên mạng xã hội Trung Quốc Douyin đã viết: "Vấn đề không phải là người phụ nữ có em trai, người phụ nữ ủng hộ, chăm sóc em trai mình một cách thái quá mới là vấn đề".

Ảnh minh họa: Internet

Một cư dân mạng khác cho rằng: "Hiện tượng xã hội biến dạng này bắt nguồn từ một xã hội biến dạng".

Mặt khác, cũng có một bài đăng nói: "Trong họ hàng có một cậu bé có chị gái, và cậu ấy cũng đang tìm bạn gái mà không có em trai. Thật buồn cười".

Chính quyền Trung Quốc đang đau đầu trước việc ngày càng nhiều thanh niên từ bỏ hôn nhân và sinh con trong bối cảnh áp lực kinh tế, chẳng hạn như tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên lên tới gần 20% sau khi trải qua làn sóng dịch bệnh trong ba năm qua.

Sự xuất hiện của xu hướng mới này đến từ phía nam giới, cũng có thể hiểu là một ví dụ cho thực tế phũ phàng này.