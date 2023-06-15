Nỗ lực tìm kiếm cháu bé 12 tuổi ở Thái Bình bị đuối nước khi đi tắm sông

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ông Nhâm Quang Văn, Đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn 116 Thái Bình cho biết, ông cùng các thành viên Đội cứu hộ cứu nạn 116 đang nỗ lực tìm kiếm tung tích một nạn nhân bị đuối nước trên sông Trà Lý.

Đội cứu hộ tìm kiếm nạn nhân đuối nước - Ảnh: Báo Thái Bình

Trong nhóm 4 cháu có A. và một cháu khác không biết bơi, nhưng vì thấy tò mò việc tắm dưới sông nên cũng xuống tắm cùng các bạn. Đang tắm, cháu A. bị nước đẩy ra xa bờ. Thấy vậy, các cháu khác trong nhóm dùng cành cây trứng cá đưa về phía A. để cứu bạn nhưng không được. Cháu A. sau đó đã bị nước cuốn trôi. Tuy nhiên, do quá sợ hãi nên 3 bạn còn lại đi tắm cùng đã im lặng, không dám nói sự thật với ai.

Ông văn chia sẻ thêm, gia đình cháu A. tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Đến gần 0 giờ ngày 15/6, 1 trong 3 cháu đã kể lại với mẹ của mình về việc A. bị đuối nước. Người này ngay sau đó đã gọi điện báo và nhờ tìm kiếm giúp. Ngay sau khi nhận tin báo, ông Văn đã huy động 2 cano và các thành viên đội tổ chức rà câu, tìm kiếm đến chiều 15/6 vẫn chưa có kết quả.

Do khu vực tìm kiếm có dòng nước xoáy, nhiều đá ngầm nên việc tìm kiếm nạn nhân đang gặp nhiều khó khăn - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thái Bình, ngay khi nhận được thông tin, từ đêm 14/6, Đội Cứu hộ cứu nạn 116 Thái Bình đã huy động 2 ca nô cùng lực lượng đến khu vực cháu N.Tr.A bị tai nạn để tìm kiếm nhưng đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Anh Nhâm Quang Văn, Đội trưởng Đội Cứu hộ cứu nạn 116 Thái Bình cho biết: Do khu vực tìm kiếm có dòng nước xoáy, nhiều đá ngầm nên việc tìm kiếm nạn nhân đang gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, do thời gian từ lúc cháu bị nạn đến thời điểm này đã quá 12 giờ đồng hồ nên có thể cháu đã bị trôi ra xa. Hiện nay, Đội cứu hộ cứu nạn 116 Thái Bình đang tiếp tục huy động lực lượng, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm để sớm tìm thấy nạn nhân.