Nỗ lực tìm kiếm cháu bé 12 tuổi ở Thái Bình bị đuối nước khi đi tắm sông

Đời sống 15/06/2023 19:52

Ông Nhâm Quang Văn, Đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn 116 Thái Bình đã nhận được cuộc điện thoại của một người phụ nữ cầu cứu đội tìm kiếm một cháu bé bị đuối nước

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ông Nhâm Quang Văn, Đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn 116 Thái Bình cho biết, ông cùng các thành viên Đội cứu hộ cứu nạn 116 đang nỗ lực tìm kiếm tung tích một nạn nhân bị đuối nước trên sông Trà Lý.

 

Cụ thể, lúc 0 giờ sáng 15/6, ông Văn nhận được cuộc điện thoại của một người phụ nữ cầu cứu đội tìm kiếm một cháu bé bị đuối nước.

Nạn nhân được xác định là cháu N.Tr.A (12 tuổi, trú tổ 15, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình). Khoảng 16 giờ ngày 14/6, cháu A. cùng 3 bạn khác tắm trên sông Trà Lý (đoạn phía dưới cầu Bo, thuộc P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Nỗ lực tìm kiếm cháu bé 12 tuổi ở Thái Bình bị đuối nước khi đi tắm sông - Ảnh 1
Đội cứu hộ tìm kiếm nạn nhân đuối nước - Ảnh: Báo Thái Bình

Trong nhóm 4 cháu có A. và một cháu khác không biết bơi, nhưng vì thấy tò mò việc tắm dưới sông nên cũng xuống tắm cùng các bạn. Đang tắm, cháu A. bị nước đẩy ra xa bờ. Thấy vậy, các cháu khác trong nhóm dùng cành cây trứng cá đưa về phía A. để cứu bạn nhưng không được. Cháu A. sau đó đã bị nước cuốn trôi. Tuy nhiên, do quá sợ hãi nên 3 bạn còn lại đi tắm cùng đã im lặng, không dám nói sự thật với ai.

Ông văn chia sẻ thêm, gia đình cháu A. tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Đến gần 0 giờ ngày 15/6, 1 trong 3 cháu đã kể lại với mẹ của mình về việc A. bị đuối nước. Người này ngay sau đó đã gọi điện báo và nhờ tìm kiếm giúp. Ngay sau khi nhận tin báo, ông Văn đã huy động 2 cano và các thành viên đội tổ chức rà câu, tìm kiếm đến chiều 15/6 vẫn chưa có kết quả.

Nỗ lực tìm kiếm cháu bé 12 tuổi ở Thái Bình bị đuối nước khi đi tắm sông - Ảnh 2
Do khu vực tìm kiếm có dòng nước xoáy, nhiều đá ngầm nên việc tìm kiếm nạn nhân đang gặp nhiều khó khăn - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thái Bình, ngay khi nhận được thông tin, từ đêm 14/6, Đội Cứu hộ cứu nạn 116 Thái Bình đã huy động 2 ca nô cùng lực lượng đến khu vực cháu N.Tr.A bị tai nạn để tìm kiếm nhưng đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Anh Nhâm Quang Văn, Đội trưởng Đội Cứu hộ cứu nạn 116 Thái Bình cho biết: Do khu vực tìm kiếm có dòng nước xoáy, nhiều đá ngầm nên việc tìm kiếm nạn nhân đang gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, do thời gian từ lúc cháu bị nạn đến thời điểm này đã quá 12 giờ đồng hồ nên có thể cháu đã bị trôi ra xa. Hiện nay, Đội cứu hộ cứu nạn 116 Thái Bình đang tiếp tục huy động lực lượng, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm để sớm tìm thấy nạn nhân.

Thông tin MỚI trong vụ người phụ nữ mất 6 lít máu sau hút mỡ: Hé lộ cơ sở đã phẫu thuật thẩm mỹ

Thông tin MỚI trong vụ người phụ nữ mất 6 lít máu sau hút mỡ: Hé lộ cơ sở đã phẫu thuật thẩm mỹ

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã có những thông tin mới nhất về vụ một phụ nữ tại địa phương gặp biến chứng hôn mê, phải mổ cấp cứu mất 6 lít máu sau vài giờ hút mỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   trẻ đuối nước tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ