Quảng Nam: Chồng treo cổ chết để lại 2 con nhỏ, vợ sắp sinh đôi

Đời sống 17/06/2023 10:29

Vào khoảng 15 giờ chiều 16/6, người dân phát hiện anh Đoàn Xuân Sinh chết trong tư thế treo cổ tại một cây keo lá tràm trong rừng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng ngày 17/6, trung tá Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Công an xã Quế Hiệp (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), xác nhận thông tin trên địa bàn xã vừa phát hiện một nam thanh niên treo cổ tự tử.

Trước đó, ngày 16/6, lực lượng Công an xã phát hiện chiếc xe máy và mũ bảo hiểm vô chủ bỏ bên bìa rừng ở thôn Trung Hạ (xã Quế Hiệp). Theo người dân, chiếc xe máy này được ai đó bỏ lại đã 3-4 ngày. Qua xác minh, Công an xã Quế Hiệp xác định người điều khiển xe máy là anh Đoàn Xuân Sinh (SN 1993; trú thôn Phú Nguyên, xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn). Người nhà anh Sinh cho hay nam thanh niên này rời khỏi nhà đi đâu không rõ đã 3-4 ngày, họ không thể liên lạc được.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, Công an xã Quế Hiệp vận động người dân vào rừng tìm kiếm. Khoảng 15 giờ chiều 16/6, người dân phát hiện anh Sinh chết trong tư thế treo cổ tại một cây keo lá tràm trong rừng. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do tự tử. Hiện thi thể đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Anh Sinh có vợ và 2 con nhỏ, vợ mang bầu đôi khoảng vài ngày nữa đến ngày sinh. Nguyên nhân anh Sinh tự tử đang được cơ quan chức năng điều tra.

Quảng Nam: Chồng treo cổ chết để lại 2 con nhỏ, vợ sắp sinh đôi - Ảnh 1
Khu vực rừng keo nơi người dân phát hiện anh Sinh treo cổ tự tử - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Bảo vệ công lý, một việc tương tự xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 16/6, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở khuôn viên của Công ty Xí nghiệp lâm đặc sản Tam Kỳ (phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), nên gọi báo cho cơ quan chức năng.

Quảng Nam: Chồng treo cổ chết để lại 2 con nhỏ, vợ sắp sinh đôi - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo bảo vệ công 

Nhận được thông tin, lực lượng Công an phường Trường Xuân cùng Công an TP Tam Kỳ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Lãnh đạo Công an phường Trường Xuân cho hay, nạn nhân (chưa rõ họ tên), quê ở TP Tam Kỳ và đang chờ người thân đến nhận thi thể để đưa về lo hậu sự.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra, làm rõ.

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