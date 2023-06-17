Bí quyết đơn giản, hiệu quả giúp các sĩ tử ngắt cơn buồn ngủ khi học bài, ôn thi

Đời sống 17/06/2023 09:08

Trong thời tiết như hiện nay, các sĩ tử rất khó để chống lại những cơn buồn ngủ khi học tập và ôn thi. Đây là nỗi khó khăn và lo lắng nhất của cuộc đời học sinh.

Dưới đây là một số mẹo chống buồn ngủ hiệu quả để đạt kết quả tốt trong kỳ thi này:

Không nên học bài sau khi ăn quá no

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc học bài ngay sau khi ăn quá no sẽ khiến bạn dễ buồn ngủ. Vậy nên, sau khi ăn cơm xong bạn không nên ngồi ngay vào bàn học mà nên tranh thủ đi lại, trò chuyện hoặc làm một số việc cá nhân khác rồi mới học bài. Như vậy, bạn có thể tránh được những cơn buồn ngủ không hẹn mà gặp rồi đấy.

Không nên ngồi lỳ, cần đứng dậy đi xung quanh

Ngoài việc chợp mắt lấy sức, một điều khác bạn có thể làm để hạn chế cơn buồn ngủ khi học là đứng dậy và di chuyển xung quanh trong một thời gian ngắn. Bạn có thể vươn vai, nhảy theo một bài hát yêu thích hoặc đi dạo bên ngoài khoảng 10 phút. Thậm chí, bạn có thể lấy sách và học trong lúc đi lại trong phòng.

Bí quyết đơn giản, hiệu quả giúp các sĩ tử ngắt cơn buồn ngủ khi học bài, ôn thi - Ảnh 1
Trong lúc ôn luyện thi, ngồi im một chỗ cũng làm bạn cảm thấy ì ạch, mệt mỏi và muốn tìm đến giấc ngủẢnh minh họa: Internet

Ngủ đủ giấc

Rất nhiểu sĩ tử trở thành “cú đêm” với mong muốn học được nhiều hơn. Thế nhưng, giấc ngủ là vô cùng quan trọng, tiêu chuẩn cần đạt được là từ 7 đến 10 tiếng mỗi đêm. Một giấc ngủ đủ cũng góp phần giúp cho bạn tỉnh táo hơn, và chống những cơn buồn ngủ ập tới khi học thi.

Bí quyết đơn giản, hiệu quả giúp các sĩ tử ngắt cơn buồn ngủ khi học bài, ôn thi - Ảnh 2
Một giấc ngủ đủ cũng góp phần giúp cho bạn tỉnh táo hơn, và chống những cơn buồn ngủ ập tới khi học thi - Ảnh minh họa: Internet

Rửa mặt bằng nước mát

Một trong những cách thiết thực nhất để giữ tỉnh táo trong quá trình ôn thi là rửa mặt bất cứ khi nào bạn cảm thấy buồn ngủ. Đây là một trong những phương pháp đã được thử nghiệm nhiều nhất và có lẽ là phương pháp được các bậc cha mẹ trên khắp Ấn Độ khuyên dùng nhiều nhất.

Bất cứ khi nào bạn cảm thấy nặng mắt và ngứa ngáy, hãy rửa mặt bằng nước mát.

Đặt bàn học tránh xa giường

Với khối lượng bài vở khá nhiều, bạn sẽ nhanh chóng có cảm giác buồn ngủ. Nếu đặt bàn ngay trên chiếc giường yêu quý chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ nghĩ  “thôi để mai học” và nằm lên giường ngủ ngay.

Bí quyết đơn giản, hiệu quả giúp các sĩ tử ngắt cơn buồn ngủ khi học bài, ôn thi - Ảnh 3
Không nên đặt bbànhocj cạnh giường - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng đồ uống có cafein đúng cách

Chắc chắn bạn sẽ bị hấp dẫn bởi một loại đồ uống có đường và cafein, chẳng hạn như là Red Bull nếu muốn cải thiện mức độ tỉnh táo. Nhưng đừng uống quá nhiều để không bị bồn chồn cả đêm. Mặc dù chúng có thể khiến bạn tỉnh giấc nhanh chóng nhưng khi hết tác dụng, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn và sẽ làm giảm chất lượng giấc ngủ và khiến bạn cảm thấy mệt mỏi hơn vào ngày hôm sau.

Ăn một ít sô cô la đen cũng có thể hấp thụ một số cafein. Những viên kẹo có vị cà phê sẽ giúp não bạn tỉnh táo.

Mất điện, thầy trò xứ Nghệ bật đèn pin điện thoại quyết tâm ôn thi tốt nghiệp

Mất điện, thầy trò xứ Nghệ bật đèn pin điện thoại quyết tâm ôn thi tốt nghiệp

Mất điện, giữa cái nóng 38-39 độ C, không quạt, học sinh Nghệ An vẫn cố gắng miệt mài ôn thi tốt nghiệp bằng đèn pin điện thoại.

Xem thêm
Từ khóa:   sĩ tử sĩ tử ôn thi cách giảm buồn ngủ khi học bài

TIN MỚI NHẤT

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 9 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 3 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ