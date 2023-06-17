Bí quyết đơn giản, hiệu quả giúp các sĩ tử ngắt cơn buồn ngủ khi học bài, ôn thi

Dưới đây là một số mẹo chống buồn ngủ hiệu quả để đạt kết quả tốt trong kỳ thi này:

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc học bài ngay sau khi ăn quá no sẽ khiến bạn dễ buồn ngủ. Vậy nên, sau khi ăn cơm xong bạn không nên ngồi ngay vào bàn học mà nên tranh thủ đi lại, trò chuyện hoặc làm một số việc cá nhân khác rồi mới học bài. Như vậy, bạn có thể tránh được những cơn buồn ngủ không hẹn mà gặp rồi đấy.

Ngoài việc chợp mắt lấy sức, một điều khác bạn có thể làm để hạn chế cơn buồn ngủ khi học là đứng dậy và di chuyển xung quanh trong một thời gian ngắn. Bạn có thể vươn vai, nhảy theo một bài hát yêu thích hoặc đi dạo bên ngoài khoảng 10 phút. Thậm chí, bạn có thể lấy sách và học trong lúc đi lại trong phòng.

Trong lúc ôn luyện thi, ngồi im một chỗ cũng làm bạn cảm thấy ì ạch, mệt mỏi và muốn tìm đến giấc ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Ngủ đủ giấc

Rất nhiểu sĩ tử trở thành “cú đêm” với mong muốn học được nhiều hơn. Thế nhưng, giấc ngủ là vô cùng quan trọng, tiêu chuẩn cần đạt được là từ 7 đến 10 tiếng mỗi đêm. Một giấc ngủ đủ cũng góp phần giúp cho bạn tỉnh táo hơn, và chống những cơn buồn ngủ ập tới khi học thi.

Một giấc ngủ đủ cũng góp phần giúp cho bạn tỉnh táo hơn, và chống những cơn buồn ngủ ập tới khi học thi - Ảnh minh họa: Internet

Rửa mặt bằng nước mát

Một trong những cách thiết thực nhất để giữ tỉnh táo trong quá trình ôn thi là rửa mặt bất cứ khi nào bạn cảm thấy buồn ngủ. Đây là một trong những phương pháp đã được thử nghiệm nhiều nhất và có lẽ là phương pháp được các bậc cha mẹ trên khắp Ấn Độ khuyên dùng nhiều nhất.

Bất cứ khi nào bạn cảm thấy nặng mắt và ngứa ngáy, hãy rửa mặt bằng nước mát.

Đặt bàn học tránh xa giường

Với khối lượng bài vở khá nhiều, bạn sẽ nhanh chóng có cảm giác buồn ngủ. Nếu đặt bàn ngay trên chiếc giường yêu quý chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ nghĩ “thôi để mai học” và nằm lên giường ngủ ngay.

Không nên đặt bbànhocj cạnh giường - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng đồ uống có cafein đúng cách

Chắc chắn bạn sẽ bị hấp dẫn bởi một loại đồ uống có đường và cafein, chẳng hạn như là Red Bull nếu muốn cải thiện mức độ tỉnh táo. Nhưng đừng uống quá nhiều để không bị bồn chồn cả đêm. Mặc dù chúng có thể khiến bạn tỉnh giấc nhanh chóng nhưng khi hết tác dụng, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn và sẽ làm giảm chất lượng giấc ngủ và khiến bạn cảm thấy mệt mỏi hơn vào ngày hôm sau.

Ăn một ít sô cô la đen cũng có thể hấp thụ một số cafein. Những viên kẹo có vị cà phê sẽ giúp não bạn tỉnh táo.