Mất điện, thầy trò xứ Nghệ bật đèn pin điện thoại quyết tâm ôn thi tốt nghiệp

Mất điện, giữa cái nóng 38-39 độ C, không quạt, học sinh Nghệ An vẫn cố gắng miệt mài ôn thi tốt nghiệp bằng đèn pin điện thoại.

Dẫn nguồn tin từ báo Tiền Phong, mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh về một lớp học đang ôn thi tốt nghiệp dưới ánh đèn điện thoại. Mỗi em cầm trên tay một chiếc điện thoại, dùng chút ánh sáng ít ỏi để học bài. Ai nấy đều chăm chú. Câu chuyện ôn thi của các học sinh giữa mùa nắng nóng, mất điện đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm. Được biết, những hình ảnh này là của thầy trò Trường THPT Quỳ Châu (Nghệ An) đang ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Mất điện, học sinh lớp 12 Trường THPT Quỳ Châu (Nghệ An) ôn thi bằng ánh đèn điện thoại - Ảnh: Tiền Phong Thầy Cao Thanh Lưu - Hiệu trưởng Trường THPT Quỳ Châu cho biết, hình ảnh trên được các cô trò của trường ghi lại trong những buổi học mất điện. Những ngày này, các thầy cô và học sinh đều cố tắng để tăng cường ôn tập cho học sinh lớp 12, ngoài giờ dạy ở lớp buổi sáng, buổi chiều, buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6, các giáo viên còn tranh thủ lên lớp để phụ đạo thêm cho các em. Điểm đặc biệt của những lớp học này là hoàn toàn miễn phí, số lượng học sinh tham gia cũng rất đông.

“Thời tiết nắng nóng và mất điện những ngày qua khiến việc ôn tập của giáo viên và học sinh thêm phần vất vả, đặc biệt các em học sinh miền núi. Nhiều em nhà ở xa phải thuê phòng trọ gần trường để ôn thi”, thầy Lưu tâm sự. Theo ghi nhận từ VietNamNet, dựa vào kế hoạch của Trường THPT Quỳ Châu, những lớp ôn thi miễn phí vào các tối bắt đầu từ tháng 3 và kéo dài cho đến cuối tháng 6, trước ngày các em bước vào kỳ thi chính thức. Đó cũng là hình thức để "giữ chân" các em ở lại với trường học và tham gia đầy đủ kỳ thi tốt nghiệp. Thầy cô luôn cố gắng hết mình, khắc phục những khó khăn giúp học sinh về đích, đạt kết quả tốt nhất - Ảnh: VietNamNet Hơn 20 năm công tác tại Trường THPT Quỳ Châu, thầy Phan Văn Loan, giáo viên môn Toán, cho biết hầu hết các em học sinh là dân tộc Thái, việc tiếp thu kiến thức còn gặp nhiều khó khăn. “Những hôm mất điện, ban ngày, chúng tôi mở toang cửa sổ để lấy ánh sáng. Còn trong lớp, thầy và trò vừa quạt tay, vừa học; buổi tối sử dụng đèn pin, đèn điện thoại thắp sáng căn phòng. Ánh sáng không đủ khiến mắt các em nhanh mỏi, nhìn trò mồ hôi nhễ nhại mà thương. Thầy cô luôn cố gắng hết mình, khắc phục những khó khăn giúp các em về đích, đạt kết quả tốt nhất; hy vọng thời tiết, điện ổn định trong những ngày ôn thi cuối cùng để học trò yên tâm ôn tập”, thầy Loan tâm sự.

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