Mất điện, thầy trò xứ Nghệ bật đèn pin điện thoại quyết tâm ôn thi tốt nghiệp

Đời sống 07/06/2023 14:25

Mất điện, giữa cái nóng 38-39 độ C, không quạt, học sinh Nghệ An vẫn cố gắng miệt mài ôn thi tốt nghiệp bằng đèn pin điện thoại.

Dẫn nguồn tin từ báo Tiền Phong,  mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh về một lớp học đang ôn thi tốt nghiệp dưới ánh đèn điện thoại. Mỗi em cầm trên tay một chiếc điện thoại, dùng chút ánh sáng ít ỏi để học bài. Ai nấy đều chăm chú.

Câu chuyện ôn thi của các học sinh giữa mùa nắng nóng, mất điện đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm. Được biết, những hình ảnh này là của thầy trò Trường THPT Quỳ Châu (Nghệ An) đang ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. 

Mất điện, thầy trò xứ Nghệ bật đèn pin điện thoại quyết tâm ôn thi tốt nghiệp - Ảnh 1
Mất điện, học sinh lớp 12 Trường THPT Quỳ Châu (Nghệ An) ôn thi bằng ánh đèn điện thoại - Ảnh: Tiền Phong 

Thầy Cao Thanh Lưu - Hiệu trưởng Trường THPT Quỳ Châu cho biết, hình ảnh trên được các cô trò của trường ghi lại trong những buổi học mất điện. Những ngày này, các thầy cô và học sinh đều cố tắng để tăng cường ôn tập cho học sinh lớp 12, ngoài giờ dạy ở lớp buổi sáng, buổi chiều, buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6, các giáo viên còn tranh thủ lên lớp để phụ đạo thêm cho các em.

Điểm đặc biệt của những lớp học này là hoàn toàn miễn phí, số lượng học sinh tham gia cũng rất đông.

Thời tiết nắng nóng và mất điện những ngày qua khiến việc ôn tập của giáo viên và học sinh thêm phần vất vả, đặc biệt các em học sinh miền núi. Nhiều em nhà ở xa phải thuê phòng trọ gần trường để ôn thi”, thầy Lưu tâm sự.

Theo ghi nhận từ VietNamNet, dựa vào kế hoạch của Trường THPT Quỳ Châu, những lớp ôn thi miễn phí vào các tối bắt đầu từ tháng 3 và kéo dài cho đến cuối tháng 6, trước ngày các em bước vào kỳ thi chính thức. Đó cũng là hình thức để "giữ chân" các em ở lại với trường học và tham gia đầy đủ kỳ thi tốt nghiệp.

Mất điện, thầy trò xứ Nghệ bật đèn pin điện thoại quyết tâm ôn thi tốt nghiệp - Ảnh 2
Thầy cô luôn cố gắng hết mình, khắc phục những khó khăn giúp học sinh về đích, đạt kết quả tốt nhất - Ảnh: VietNamNet

Hơn 20 năm công tác tại Trường THPT Quỳ Châu, thầy Phan Văn Loan, giáo viên môn Toán, cho biết hầu hết các em học sinh là dân tộc Thái, việc tiếp thu kiến thức còn gặp nhiều khó khăn.

“Những hôm mất điện, ban ngày, chúng tôi mở toang cửa sổ để lấy ánh sáng. Còn trong lớp, thầy và trò vừa quạt tay, vừa học; buổi tối sử dụng đèn pin, đèn điện thoại thắp sáng căn phòng. Ánh sáng không đủ khiến mắt các em nhanh mỏi, nhìn trò mồ hôi nhễ nhại mà thương.

Thầy cô luôn cố gắng hết mình, khắc phục những khó khăn giúp các em về đích, đạt kết quả tốt nhất; hy vọng thời tiết, điện ổn định trong những ngày ôn thi cuối cùng để học trò yên tâm ôn tập”, thầy Loan tâm sự.

Đi nhậu say về, lời qua tiếng lại với hàng xóm người đàn ông bị đánh tử vong

Đi nhậu say về, lời qua tiếng lại với hàng xóm người đàn ông bị đánh tử vong

Sự việc thương tâm xảy ra vào ngày 3/6 vừa qua, sau khi đi nhậu về, cãi nhau với hàng xóm, người đàn ông bị đánh đến tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   mất điện ôn thi bằng đèn pin tinh thần học tập học sinh Nghệ An

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 51 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 2 giờ 2 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 2 giờ 11 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới