8/8 học sinh đoạt Huy chương Vàng và Bạc, Việt Nam xếp thứ nhất tại Olympic Hóa học Quốc tế Abu Reikhan Beruniy

8/8 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi đều giành huy chương, trong đó có 4 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Việt Nam xếp thứ nhất toàn đoàn.

Theo thông tin từ báo Tin tức Thông tấn Xã Việt Nam, ngày 17/6, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, với thành tích 4 huy chương vàng và 4 huy chương bạc, đoàn Việt Nam xếp thứ nhất; xếp trên các đội mạnh như Nga, Uzbekistan, Brazil, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ... tại Olympic Hóa học quốc tế năm 2023.

8/8 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi đều giành huy chương, trong đó có 4 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Việt Nam xếp thứ nhất toàn đoàn.

Cụ thể: Em Đỗ Phú Quốc, Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam; em Nguyễn Nguyên Hải, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An; em Lê Quang Trường, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An; em Nguyễn Hữu Tiến Hưng, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, Bắc Ninh đều đoạt huy chương vàng.

Em Trương Bảo Ngọc, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh; em Hoàng Tiến Cường, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định; em Trần Đức Anh, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự Nhiên, Hà Nội; em Giáp Vũ Sơn Hà, Trường THPT Chuyên Bắc Giang, Bắc Giang đều đạt huy chương bạc.

Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Abu Reikhan Beruniy - Ảnh: Báo Tin tức Thông tấn Xã Việt Nam

Theo thông tin từ VietNamNet, kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Abu Reikhan Beruniy dành cho học sinh dưới 18 tuổi do Bộ Giáo dục Mầm non và Phổ thông Cộng hòa Uzbekistan tổ chức tại vùng Khorezm của Cộng hòa Uzbekistan định kỳ 2 năm một lần kể từ năm 2023.

Kỳ thi được tổ chức theo hai vòng. Vòng một, học sinh thực hiện bài thi lý thuyết gồm 7 bài trong vòng 5 tiếng, tối đa là 70 điểm. Vòng hai, học sinh tiến hành bài thi thực hành trong 3 tiếng, tối đa là 30 điểm.

Năm nay, Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Abu Reikhan Beruniy được tổ chức từ ngày 11-17/6 với sự tham dự của 15 quốc gia. Với thành tích 4 Huy chương Vàng và 4 Huy chương bạc, đoàn Việt Nam xếp thứ nhất trên các đội mạnh như Nga, Uzbekistan, Brazil, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ…

Bị bỏ rơi từ khi mới sinh ra, cô gái 21 tuổi xuất sắc trở thành nhà vô địch đường đua xanh tại Olympic Tokyo 2020 Khi vận động viên 21 tuổi Margaret MacNeil xuất sắc giành được tấm huy chương vàng Olympic Tokyo 2020 cũng là lúc những thông tin về đời tư của cô được truyền thông tìm kiếm.

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