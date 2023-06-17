8/8 học sinh đoạt Huy chương Vàng và Bạc, Việt Nam xếp thứ nhất tại Olympic Hóa học Quốc tế Abu Reikhan Beruniy

Đời sống 17/06/2023 08:43

8/8 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi đều giành huy chương, trong đó có 4 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Việt Nam xếp thứ nhất toàn đoàn.

Theo thông tin từ báo Tin tức Thông tấn Xã Việt Nam, ngày 17/6, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, với thành tích 4 huy chương vàng và 4 huy chương bạc, đoàn Việt Nam xếp thứ nhất; xếp trên các đội mạnh như Nga, Uzbekistan, Brazil, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ... tại Olympic Hóa học quốc tế năm 2023.

8/8 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi đều giành huy chương, trong đó có 4 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Việt Nam xếp thứ nhất toàn đoàn.

Cụ thể: Em Đỗ Phú Quốc, Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam; em Nguyễn Nguyên Hải, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An; em Lê Quang Trường, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An; em Nguyễn Hữu Tiến Hưng, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, Bắc Ninh đều đoạt huy chương vàng.

Em Trương Bảo Ngọc, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh; em Hoàng Tiến Cường, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định; em Trần Đức Anh, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự Nhiên, Hà Nội; em Giáp Vũ Sơn Hà, Trường THPT Chuyên Bắc Giang, Bắc Giang đều đạt huy chương bạc.

8/8 học sinh đoạt Huy chương Vàng và Bạc, Việt Nam xếp thứ nhất tại Olympic Hóa học Quốc tế Abu Reikhan Beruniy - Ảnh 1
Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Abu Reikhan Beruniy - Ảnh: Báo Tin tức Thông tấn Xã Việt Nam

Theo thông tin từ VietNamNet, kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Abu Reikhan Beruniy dành cho học sinh dưới 18 tuổi do Bộ Giáo dục Mầm non và Phổ thông Cộng hòa Uzbekistan tổ chức tại vùng Khorezm của Cộng hòa Uzbekistan định kỳ 2 năm một lần kể từ năm 2023.

Kỳ thi được tổ chức theo hai vòng. Vòng một, học sinh thực hiện bài thi lý thuyết gồm 7 bài trong vòng 5 tiếng, tối đa là 70 điểm. Vòng hai, học sinh tiến hành bài thi thực hành trong 3 tiếng, tối đa là 30 điểm. 

Năm nay, Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Abu Reikhan Beruniy được tổ chức từ ngày 11-17/6 với sự tham dự của 15 quốc gia. Với thành tích 4 Huy chương Vàng và 4 Huy chương bạc, đoàn Việt Nam xếp thứ nhất trên các đội mạnh như Nga, Uzbekistan, Brazil, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ… 

 

 

 

 

 

Bị bỏ rơi từ khi mới sinh ra, cô gái 21 tuổi xuất sắc trở thành nhà vô địch đường đua xanh tại Olympic Tokyo 2020

Bị bỏ rơi từ khi mới sinh ra, cô gái 21 tuổi xuất sắc trở thành nhà vô địch đường đua xanh tại Olympic Tokyo 2020

Khi vận động viên 21 tuổi Margaret MacNeil xuất sắc giành được tấm huy chương vàng Olympic Tokyo 2020 cũng là lúc những thông tin về đời tư của cô được truyền thông tìm kiếm.

Xem thêm
Từ khóa:   Olympic Hoá học huy chương vàng Olympic Abu Reikhan Beruniy

TIN MỚI NHẤT

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 8 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 3 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ