Sau khi đâm vợ tử vong, nghi phạm Mùa A Sàng đã bỏ trốn vào rừng.

Theo thông tin từ VOV, vào ngày 17/6, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt giữ người đàn ông dùng dao đâm vợ tử vong rồi bỏ trốn vào rừng.

Cụ thể, khoảng 19h50 ngày 16/6, tại bản Nậm Lọ, xã Kan Hồ, huyện Mường Tè, Lai Châu xảy ra vụ giết người. Nạn nhân tử vong được xác định là chị Chá Thị M. (35 tuổi, trú tại bản Nậm Lọ).

Nghi phạm được xác định là Mùa A Sàng (34 tuổi, trú tại bản Nậm Lọ), là chồng của chị M. Sau khi gây án, Mùa A Sàng bỏ trốn vào rừng. Đến khoảng 20h45 cùng ngày, lực lượng chức năng bắt được Mùa A Sàng khi đối tượng đang lẩn trốn tại lán nương của người dân. Thời điểm phát hiện Mùa A Sàng vừa dùng dao đâm vào bụng mình nhằm mục đích tự sát.

Lực lượng chức năng đã sơ cứu ban đầu, đưa Mùa A Sàng đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Mường Tè. Hiện sức khỏe Mùa A Sàng đang dần ổn định.

Hiejn trường sự việc - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VietNamNet, bước đầu Mùa A Sàng khai nhận mình và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người khác. Đầu tháng 6, sau nhiều lần cãi vã, Chá Thị M. đã bỏ về nhà người thân ở tỉnh Điện Biên để sinh sống.

Sáng 16/6, Chá Thị M. bắt xe khách về lại nhà do chồng nhiều lần gọi điện. Đến 19h cùng ngày, 2 vợ chồng tiếp tục xảy ra cãi vã tại nhà. Sau đó, Chá Thị M. bỏ sang nhà hàng xóm cách nhà mình khoảng 20m. Khi Chá Thị M. vừa đi thì Mùa A Sàng đuổi theo và tiếp tục tranh cãi. Trong lúc đó, Mùa A Sàng dùng dao mang theo từ nhà đâm nhiều nhát vào người vợ dẫn đến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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