Nguyên nhân vụ cháy dưới hầm trung tâm thương mại ở Hà Nội khiến nhiều người chạy thoát thân

Vào ngày 17/6, đám cháy xảy ra tại một cửa hàng ăn uống thuộc khu hầm B2 Trung tâm thương mại thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo thông tin từ VTC News, lãnh đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Thanh Xuân, cho biết vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng 18h50 ngày 17/6, tại một khu trung tâm thương mại nằm trên phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân.

Tthời điểm trên, một đám cháy xuất phát từ quán Pizza ở dưới tầng hầm B3 của khu trung tâm thương mại. Lửa kèm khói sau đó bốc lên khiến nhiều người hoảng loạn. Vị lãnh đạo chia sẻ: "Sau khi nhận tin báo, đơn vị đã điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường. Tuy nhiên khi tới nơi, nhân viên quán đã tự dập tắt ngọn lửa, chúng tôi chỉ phối hợp xử lý khói".

Vụ việc không làm ai bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện quạt hút mùi của quán.

Hiện trường xảy ra vụ hoả hoạn - Ảnh: VTC News

Nhiều người thoát ra khỏi khu vực trung tâm thương mại - Ảnh: Báo Dân trí

Ngay khi lực lượng chức năng có mặt, đám cháy đã được dập tắt - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, một số nhân chứng cho biết, khi xảy ra cháy, người dân trong khu thương mại vội chạy ra khỏi các căn hộ, hầm trung tâm thương mại và tập trung ở khu sảnh lớn.

Cảnh sát sau đó đã hướng dẫn người dân di chuyển tới khu vực an toàn và tiếp cận xử lý sự cố. Hiện tại, khu trung tâm thương mại đã ra thông báo về vụ việc để ổn định tình hình.

Theo thông báo, sự cố cháy được xác định xảy ra tại cửa hàng Pizza Hut gây khói. Vụ hỏa hoạn sau đó đã được lực lượng chữa cháy cơ sở và Công an quận Thanh Xuân xử lý xong.

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