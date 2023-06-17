Công an xã và các ban, ngành làm việc với đại diện nhà chùa để xác minh, làm rõ thông tin cho rằng trẻ bị đánh tại khóa tu mùa hè ở chùa.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, sáng 17/6, tài khoản G.N.N. đã đăng tải lên mạng xã hội một bài viết có nội dung cảnh báo các bậc phụ huynh phải cân nhắc nếu có ý định đăng ký cho con theo khóa tu ở chùa Cự Đà. Bởi lẽ, con trai của chị G.N.N. đã có "trải nghiệm kinh hoàng" tại khóa tu mùa hè ở chùa Cự Đà. Nội dung bài viết thể hiện, trước đó, chị G.N.N. có đăng ký cho con khóa tu 5 ngày tại chùa Cự Đà. Khóa tu này có gần 600 tu sinh, gồm cả nam và nữ ở độ tuổi từ 9 - 16. Những ngày vào chùa, ban tổ chức có dặn con chị G.N.N. chỉ nên mang theo 6 - 8 bộ quần áo để thay rồi mang về nhà giặt; đồng thời không được liên lạc hay gọi điện thoại để tránh việc các con sẽ nhớ nhà.

Bài viết kể lại "trải nghiệm kinh hoàng" tại khóa tu ở chùa Cự Đà của con chị G.N.N. được đăng trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Thanh niên Đến ngày thứ 5 tới đón con về, chị G.N.N. hơi sốc bởi nhìn quần áo trên người con bẩn thỉu, hôi hám; chân tay bị muỗi đốt chi chít. Khi hỏi con thì được biết do ở chùa đông người, lúc tắm sau là hết nước nên con chị không tắm được. Lúc ngủ thì ngủ dưới nền đất có trải chiếu. Mấy hôm trước, trời mưa gió, ẩm thấp và có nhiều muỗi nên không ngủ được. Tuy nhiên, chị G.N.N. cũng "tặc lưỡi" cho qua vì nghĩ 5 ngày sinh hoạt khổ thế để con thấy "thấm" mà thương bố mẹ nhiều hơn. Dẫn thông tin từ báo Dân Việt, chiều 17/6 một lãnh đạo UBND xã Cự Khê cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng Công an xã và các ban, ngành làm việc với đại diện nhà chùa để xác minh, làm rõ thông tin do chị G.N.N. đăng tải.

Chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng Công an xã và các ban, ngành làm việc với đại diện nhà chùa để xác minh, làm rõ thông tin do chị G.N.N. đăng tải - Ảnh: Báo Dân Việt "Hàng năm phía nhà chùa đều có tờ trình gửi UBND xã về chương trình khóa tu cho các cháu và trong đó nêu rõ kế hoạch tổ chức khóa tu và cam kết nhiều nội dung. Theo đó, mỗi khóa sẽ có khoảng 300 cháu tham gia. Đối với thông tin được chị G.N.N đăng tải, chính quyền sở tại đang phối hợp với các bên xác minh và sẽ có báo cáo gửi UBND huyện. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đang trích xuất camera để làm rõ việc tay cháu bé bị đau là do bị các bạn xô đẩy hay dùng ghế vụt", vị lãnh đạo cho hay.

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