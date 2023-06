Tại cơ quan công an, anh B. cho biết thuê chị C. làm giúp việc và chăm sóc con gái mới sinh được 1 tháng tuổi.

Theo xác minh ban đầu, chiều 31/5 anh N.V.B. (31 tuổi, quê huyện Mỹ Đức, Hà Nội) ở căn hộ tầng 23 chung cư HH2C Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) đi cùng chị C. đến Công an phường Hoàng Liệt.

Hình ảnh nữ bảo mẫu nghi có hành vi bạo hành bé gái 1 tháng tuổi ở Linh Đàm - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Ngày 31/5, anh B. xem camera tại phòng ngủ của con thì phát hiện khoảng 2h cùng ngày chị C. có hành vi bạo hành với bé nên yêu cầu chị này đến công an phường làm việc.

Qua làm việc, anh B. cho biết hiện con gái anh sức khỏe ổn định, không có thương tích gì nên anh không trình báo cơ quan công an, không yêu cầu xử lý đối với C.. Mục đích của anh B. là răn đe chị C. để không tái phạm và nhận thức việc làm của mình là sai. Công an phường Hoàng Liệt đã lập biên bản, báo cáo Công an quận Hoàng Mai phối hợp xác minh theo quy định. Sau đó, cháu bé được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi trung ương.

Dẫn tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, sau khi được thăm khám tại bệnh viện tình trạng sức khoẻ của cháu bé đã ổn định và được gia đình đưa về nhà để chăm sóc, theo dõi.

Lên tiếng vụ cháu bé 1 tháng tuổi nghi bị bạo hành, ông Hà Đình Bốn - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội) cho biết, trong vụ việc trên, rất may mắn, gia đình qua kiểm tra camera đã biết được sự việc, kịp thời ngăn chặn và đưa cháu bé đi cấp cứu. Đến hiện tại, sức khỏe của cháu bé đã ổn định. Tuy nhiên hành vi của người bảo mẫu cần phải điều tra làm rõ nếu có dấu hiệu phạm tội cần xử lý nghiêm minh.

Ông Hà Đình Bốn - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội) - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

"Hành vi của bảo mẫu V.K.C. (21 tuổi, quê Nam Định) có thể gây tổn thương đến tâm lý, sức khỏe, thậm chí là đến tính mạng của cháu bé. Theo khuyến cáo của các bác sĩ, chỉ cần rung lắc khi bế cũng có thể gây tổn thương não của cháu bé. Hành vi rung lắc có chủ đích, lắc mạnh như vậy thì rất dễ gây tổn thương đến não bộ, thậm chí dẫn đến liệt, xuất huyết não.

Những hành vi này đã xâm phạm đến quyền được chăm sóc và nuôi dưỡng của trẻ em. Theo đó, căn cứ điều 27 luật trẻ em 2016, trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc làm tổn hại đến sự phát triển toàn diện của trẻ em", ông Hà Đình Bốn nói.