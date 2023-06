Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy người phụ nữ này nhận thức được hành vi của mình có thể làm tổn thương não của cháu bé, hành vi có thể dẫn đến chết người, nhưng do bực tức mà đã nhẫn tâm thực hiện hành vi hành hạ cháu bé, hậu quả khiến cháu bé tổn thương nghiêm trọng về não, thì có thể xử lý về tội Giết người.

Các tội danh trên không phụ thuộc vào tố cáo của nguyên đơn nên dù cha của cháu bé rút đơn thì cơ quan chức trách vẫn có thể xử lý theo quy định của Pháp luật. Vì cháu bé 1 tháng tuổi còn non nớt nên hành động rung lắc có thể dẫn tới tổng thương não, xuất huyết hoặc liệt não bộ.

Hành vi của nữ bảo mẫu là vi phạm luật trẻ em, vi phạm pháp luật, có thể gây tổn thương đến tâm lý, sức khỏe, thậm chí là đến tính mạng của trẻ. Bởi vậy, việc xem xét làm rõ để xử lý là cần thiết để bảo vệ trẻ em theo quy định pháp luật", Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường nói.

Dẫn theo thông tin từ VTC News, anh Nguyễn Văn B. thuê Vũ Khánh Chi (SN 2002, thị trấn Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định) làm giúp việc chăm sóc con mới đẻ (1 tháng, chưa đăng ký khai sinh). Chi được thuê khoảng 1 tháng nay.

Ngày 31/5, anh B. xem camera tại phòng ngủ của con thì phát hiện khoảng hơn 2h cùng ngày, Chi có hành vi bạo hành con của anh B. Vì vậy, anh B. yêu cầu Chi đến Công an phường Hoàng Liệt làm việc.

Cha cháu bé đưa bảo mẫu tới công an 0 Ảnh: VTC News

Anh B. cho biết sức khoẻ cháu bé ổn định, không có thương tích. Công an phường Hoàng Liệt đã lập biên bản ghi nhận nội dung vụ việc trên, báo cáo Công an quận Hoàng Mai phối hợp xác minh theo quy định. Hiện Công an phường Hoàng Liệt đang tạm giữ Chi để điều tra xác minh.