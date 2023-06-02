Theo Luật sư của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam chia sẻ dù cha của cháu bé bị bạo hành rút đơn thì cơ quan chức trách vẫn có thể xử lý hình sự bảo mẫu cả gan rung lắc cháu bé 1 tháng tuổi.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật Việt Nam, dù bố của cháu bé 1 tháng tuổi bị bạo hành muốn hào hoãn không khởi tố nhưng bảo mẫu này có thể vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật. Theo Chuyên gia Luật - Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhận định hành vi của bảo mẫu lương 60 triệu là có tính nguy hiểm cho tính mạng của trẻ sơ sinh. Tiến sĩ Đặng Văn Cường cũng cho biết thêm cơ quan chức năng đang tích cực làm rõ nguyên nhân vụ việc, trên hết cần làm công tác tư tưởng với cô bảo mẫu này về ý thức về việc hành động rung lắc trẻ sơ sinh có thể dẫn đến nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng cũng đang khẩn trương xác định những hậu quả người bảo mẫu gây ra cho cháu bé về thể chất và tinh thần để đưa ra trước pháp luật xác định trách nhiệm hình sự.

Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy người phụ nữ này nhận thức được hành vi của mình có thể làm tổn thương não của cháu bé, hành vi có thể dẫn đến chết người, nhưng do bực tức mà đã nhẫn tâm thực hiện hành vi hành hạ cháu bé, hậu quả khiến cháu bé tổn thương nghiêm trọng về não, thì có thể xử lý về tội Giết người. Nữ bảo mẫu nghi bạo hành bé gái 1 tháng tuổi gây xôn xao dư luận - Ảnh: Báo Pháp luật VN Ngoài ra có nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, như hành vi có tính chất côn đồ, phạm tội với người dưới 16 tuổi. Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy nữ bảo mẫu không có động cơ, mục đích giết người, hành vi không thể dẫn đến chết người, thì hành vi này cũng được xác định là đối xử tàn ác với trẻ em, nên vẫn có thể xem xét xử lý về tội Hành hạ người khác.

Các tội danh trên không phụ thuộc vào tố cáo của nguyên đơn nên dù cha của cháu bé rút đơn thì cơ quan chức trách vẫn có thể xử lý theo quy định của Pháp luật. Vì cháu bé 1 tháng tuổi còn non nớt nên hành động rung lắc có thể dẫn tới tổng thương não, xuất huyết hoặc liệt não bộ. Hành vi của nữ bảo mẫu là vi phạm luật trẻ em, vi phạm pháp luật, có thể gây tổn thương đến tâm lý, sức khỏe, thậm chí là đến tính mạng của trẻ. Bởi vậy, việc xem xét làm rõ để xử lý là cần thiết để bảo vệ trẻ em theo quy định pháp luật", Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường nói. Dẫn theo thông tin từ VTC News, anh Nguyễn Văn B. thuê Vũ Khánh Chi (SN 2002, thị trấn Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định) làm giúp việc chăm sóc con mới đẻ (1 tháng, chưa đăng ký khai sinh). Chi được thuê khoảng 1 tháng nay. Ngày 31/5, anh B. xem camera tại phòng ngủ của con thì phát hiện khoảng hơn 2h cùng ngày, Chi có hành vi bạo hành con của anh B. Vì vậy, anh B. yêu cầu Chi đến Công an phường Hoàng Liệt làm việc. Cha cháu bé đưa bảo mẫu tới công an 0 Ảnh: VTC News Anh B. cho biết sức khoẻ cháu bé ổn định, không có thương tích. Công an phường Hoàng Liệt đã lập biên bản ghi nhận nội dung vụ việc trên, báo cáo Công an quận Hoàng Mai phối hợp xác minh theo quy định. Hiện Công an phường Hoàng Liệt đang tạm giữ Chi để điều tra xác minh.

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