Cháu tử vong thương tâm do bị chích điện, nghi phạm bất ngờ là người thân trong nhà

Đời sống 18/06/2023 07:51

Công an quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng đang truy tìm Trần Hữu Côn, 59 tuổi, có liên quan đến việc cháu ruột tử vong bên cạnh dây điện, người nhiều vết bầm tím.

Dẫn nguồn tin từ Báo Dân Việt, anh T.C.N (32 tuổi, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) được phát hiện tử vong trên giường, bên cạnh có dây điện. Nhà chức trách ban đầu nhận định, nạn nhân bị người khác chích điện do mâu thuẫn. Nghi phạm được xác định là Trần Hữu Côn, 59 tuổi, chú ruột anh Nguyên. Ông Côn sống ở thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, mới về quê ở xã Đa Phúc.

Cháu tử vong thương tâm do bị chích điện, nghi phạm bất ngờ là người thân trong nhà - Ảnh 1
Nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Báo Dân Việt

 Theo thông báo của Công an quận Dương Kinh liên quan đến cái chết của anh T.C.N, được người nhà phát hiện lúc 6 giờ 30 sáng 17/6. Nạn nhân nằm trên giường tại nhà riêng, trên người nhiều vết bầm tím, bên cạnh có dụng cụ giống như kích điện.

Theo Zing News đưa tin, qua điều tra, lực lượng chức năng bước đầu xác định ông Côn có liên quan đến cái chết của anh N. Người đàn ông tối hôm trước ngủ cùng nạn nhân. Tại thời điểm phát hiện thi thể anh N., ông Côn không có mặt.

Cháu tử vong thương tâm do bị chích điện, nghi phạm bất ngờ là người thân trong nhà - Ảnh 2
Hiện công an đang truy tìm ông Côn - Ảnh: Zing News

 

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