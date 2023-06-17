Hưng Yên: Bàng hoàng phát hiện thi thể đã phân hủy chỉ còn quần áo bọc bộ xương ở gần khu nghĩa trang

Đời sống 17/06/2023 16:56

Hiện lực lượng chức năng công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra, làm rõ vụ việc này.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, ngày 17/6, người dân xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, khi đi qua khu đất hoang cạnh nghĩa trang thôn 14 đã phát hiện 1 thi thể.

Hưng Yên: Bàng hoàng phát hiện thi thể đã phân hủy chỉ còn quần áo bọc bộ xương ở gần khu nghĩa trang - Ảnh 1
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện thi thể - Ảnh: Báo Giao thông

Thi thể đã phân hủy chỉ còn bộ quần áo bọc bộ xương. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã thông báo tới chính quyền địa phương. Cơ quan công an sau đó đã có mặt để khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Một người dân địa phương cho biết, khu đất hoang nằm ngay cạnh nghĩa trang thôn và bãi rác nên ít người qua lại. Vị trí phát hiện thi thể cỏ mọc um tùm nên càng khó phát hiện. Chỉ khi có người kéo dây cáp qua khu vực mới nhìn thấy. Có thể nạn nhân đã tử vong cách đây vài tháng nên thi thể mới phân hủy tới mức như vậy. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác định danh tính nạn nhân và điều tra sự việc.

Liên quan đến chuyện phát hiện thi thể ở nghĩa trang, gần đây, tại Hải Phòng cũng xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 10/6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, cán bộ Công an xã Chiến Thắng phát hiện tại nghĩa trang thôn Phương Hạ của xã này có một chiếc xe máy BKS 15H1 - 385xxx không người quản lý.

Hưng Yên: Bàng hoàng phát hiện thi thể đã phân hủy chỉ còn quần áo bọc bộ xương ở gần khu nghĩa trang - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc tại Hải Phòng - Ảnh: Báo Dân trí

Kiểm tra xung quanh, lực lượng công an phát hiện thi thể nam giới trong tư thế ngồi gập người dưới đất, cách chiếc xe máy khoảng 10m. Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân, tổ công tác xác định nạn nhân là L.V.T. (36 tuổi, ở khu 3, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).

"Sau khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã báo cho Công an, VKS, TAND huyện An Lão đề cùng phối hợp điều tra, làm rõ", nguồn tin từ báo Dân trí cho biết. Tối cùng ngày, gia đình nạn nhân đã đến làm việc với Công an xã Chiến Thắng, Công an huyện An Lão để đưa thi thể nạn nhân về lo hậu sự và đề nghị cơ quan chức năng không khám nghiệm tử thi. 

Công an huyện An Lão đã thụ lý hồ sơ, giải quyết vụ việc theo quy định.

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