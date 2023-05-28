Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 27/5, hàng xóm thấy mùi lạ từ nhà riêng của bà Phan Thị P. (86 tuổi) ở cùng con gái Phan Thị N. (46 tuổi) trú thôn Trung Đoài, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) nên vào kiểm tra.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, trưa 27/5, lãnh đạo UBND xã Cẩm Dương (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) thông tin người dân trên địa bàn phát hiện 2 mẹ con tử vong tại nhà riêng.

Người dân sau đó báo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Nhà chức trách nhận định, hai mẹ con bà P. đã tử vong vài ngày trước, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Cũng theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, một người dân cho biết bà Phan Thị P. năm nay đã già yếu, gần đây ít rời khỏi nhà. Còn bà N. có bệnh lý tâm thần, tính khí thất thường, không quan hệ với hàng xóm láng giềng.

Hai mẹ con bà P. sống bằng nguồn tiền trợ cấp bảo trợ xã hội, hằng ngày bà N. vẫn tự đi chợ, nấu ăn và sinh hoạt trong gia đình.

"Vì có vấn đề về thần kinh nên mỗi khi hàng xóm qua nhà đều bị bà N. mắng chửi, không cho vào nhà, do đó ít người qua lại với gia đình này" - người dân sống gần gia đình bà N. nói.

Xung quanh căn nhà của mẹ con bà N. có rất nhiều cây cối, nên phía ngoài khó quan sát vào bên trong nhà - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Ông Nguyễn Văn Triều - thôn trưởng thôn Trung Đoài - cho biết gia đình bà N. thuộc hộ nghèo, khó khăn nên luôn được ưu tiên trao quà mỗi dịp lễ. Người dân trong thôn sống tình cảm, muốn qua lại hỏi thăm động viên gia đình, nhưng do bà N. ngăn cản nên nhiều người ngại không dám đến.

Thời gian vừa qua người dân trong thôn tập trung cho việc thu hoạch vụ lúa xuân nên càng ít người có thời gian lui tới gia đình bà N., do bà N. có vấn đề về thần kinh nên dù biết người mẹ chết nhưng không thông báo cho ai biết. Chỉ đến khi một người dân gần nhà của bà N. ngửi thấy mùi hôi mới đi kiểm tra thì phát hiện hai mẹ con bà N. đã tử vong lúc nào không hay.

"Trong thôn hiện có ông K., người cùng cha khác mẹ với bà N., là thân cận nhất với gia đình. Sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình ông K. tổ chức tang lễ cho mẹ con bà N." - ông Triều nói.