Theo cơ quan công an, bước đầu qua điều tra và kết quả khám nghiệm chưa phát hiện tội phạm, không có dấu hiệu hình sự.

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể hai mẹ con tử vong trong tình trạng phân hủy tại nhà riêng, theo thông tin từ báo Người Lao động, sáng 28/5, bà Chu Thị Thanh Thủy - Chủ tịch UBND xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết hiện nay, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra cái chết của 2 mẹ con bà P.

"Tuy nhiên, bước đầu cơ quan chức năng cũng nhận định ở đây không có dấu hiệu hình sự cũng như manh mối của việc giết người cướp của, có thể 2 mẹ con bà P. tử vong do bệnh lý", bà Thủy nói.

Ngôi nhà của mẹ con bà P. nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Người Lao động

Theo thông tin từ Vietnamnet, tối 27/5, một cán bộ điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu sơ bộ xác định bà Phan Thị P. (SN 1937, trú thôn Trung Đoài, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) mất cách đây khoảng 1 tháng, nằm trên giường trong tình trạng đắp chăn đã khô, phân hủy, xương không có tác động gì, không có cơ sở kết luận nguyên nhân tử vong.

Đối với chị Phan Thị N. (SN 1976, con gái bà P.), công an nhận định người này mất cách đây khoảng 5 ngày, nguyên nhân do bệnh lý nhồi máu cơ tim.

"Chị N. mặc quần áo bình thường, không có thương tích gì trên người hay bị xâm hại tình dục, chỉ bị phân huỷ phần bàn chân. Kiểm tra vật dụng trong nhà không có sự xáo trộn gì" - cơ quan điều tra bước đầu nhận định.

Cũng theo cơ quan công an, bước đầu qua điều tra và kết quả khám nghiệm chưa phát hiện tội phạm, không có dấu hiệu hình sự.

Trước đó, khoảng 9h sáng ngày 27/5, người dân thôn Trung Đoài (xã Cẩm Dương) ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà của bà Phan Thị P. nên đã đi vào kiểm tra.

Người dân hoảng hốt phát hiện bà P. tử vong trên giường, chị Phan Thị N. tử vong ngoài hiên nhà. Sự việc được trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo lãnh đạo xã Cẩm Dương, hai mẹ con bà N. sống cùng nhau. Cả hai mẹ con đang hưởng chế độ của người mắc bệnh tâm thần. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Hà Tĩnh: Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 mẹ con đang trong quá trình phân hủy tại nhà riêng Hiện lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đang bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân hai mẹ con tử vong bất thường tại nhà riêng ở xã Cẩm Dương (huyện Cẩm Xuyên).

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