Hà Tĩnh: Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 mẹ con đang trong quá trình phân hủy tại nhà riêng

Đời sống 27/05/2023 13:46

Hiện lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đang bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân hai mẹ con tử vong bất thường tại nhà riêng ở xã Cẩm Dương (huyện Cẩm Xuyên).

Dẫn nguồn tin từ VietNamNet, trưa 27/5, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Cẩm Dương xác nhận thông tin có hai mẹ con tử vong tại nhà. Khoảng 9h cùng ngày, người dân thôn Trung Đoài (xã Cẩm Dương) ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà của bà Phan Thị P. (SN 1937) nên đã đi vào kiểm tra.

Hà Tĩnh: Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 mẹ con đang trong quá trình phân hủy tại nhà riêng - Ảnh 1
Căn nhà nơi phát hiện thi thể hai mẹ con - Ảnh: VietNamNet

Người dân hoảng hốt phát hiện bà P. tử vong trên giường, chị Phan Thị N. (SN 1976, con gái bà P.) tử vong ngoài hiên nhà. Sự việc được trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo lãnh đạo xã Cẩm Dương, hai mẹ con bà N. sống cùng nhau. Cả hai mẹ con đang hưởng chế độ của người mắc bệnh tâm thần. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Hà Tĩnh: Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 mẹ con đang trong quá trình phân hủy tại nhà riêng - Ảnh 2
Lực lượng công an đang tiếp cận hiện trường để điều tra nguyên nhân - Ảnh: VietNamNet

Vào tháng 2/2023, thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM, cũng xảy ra một trường hợp hai mẹ con tử vong tại nhà riêng ở Hà Nội. Khi sự việc xảy ra, công an huyện Phú Xuyên đã phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân hai người phụ nữ tử vong bất thường tại nhà riêng. Lãnh đạo UBND xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, cho biết sự việc xảy ra trưa ngày 23/2. Nạn nhân là cụ ĐTL (90 tuổi) và bà PTT (58 tuổi, con gái bà L).

Lãnh đạo UBND xã Minh Tân thông tin, sau giờ ngủ trưa, người dân địa phương phát hiện hai người này tử vong trên giường. Tại hiện trường có vết máu, bà T không lấy chồng nên hai mẹ con trước giờ sống nương tựa vào nhau

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