Xót xa nam sinh lớp 11 gặp tai nạn tử vong trên đường đi làm thêm: Là con ngoan trò giỏi, đầy nghị lực trong cuộc sống

Đời sống 27/05/2023 13:22

Ông Huỳnh Văn Quang (cha của T.) đau xót tột cùng khi cậu con trai ông hết mực thương yêu đã vĩnh viễn khép lại đường đời ở ngưỡng tuổi 17.

Theo thông tin từ Zingnew, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào lúc hơn 5h ngày 26/5 trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Thời điểm trên, ôtô tải biển số 43H do Nguyễn Đình Tài (27 tuổi, ở thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cầm lái theo hướng Tam Kỳ - Quảng Ngãi va chạm với xe máy 92K3 do H.V.T. (17 tuổi, ở xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành) điều khiển cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến em T. ngã xuống đường tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, em T. điều khiển xe máy để đi làm thêm khi nghỉ hè. Trong lúc chuyển hướng rẽ trái qua đường, em gặp nạn.

Xót xa nam sinh lớp 11 gặp tai nạn tử vong trên đường đi làm thêm: Là con ngoan trò giỏi, đầy nghị lực trong cuộc sống - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin từ VTC news, sáng 27/5, con đường làng Mỹ Sơn dẫn từ nhà em Huỳnh Văn T. (lớp 11/8, Trường THPT Cao Bá Quát, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) - người bị tai nạn tử vong nói trên, dẫn ra nghĩa trang xã Tam Anh Nam chìm trong bầu không khí u buồn. Người thân, bà con chòm xóm cùng thầy cô và bạn bè đều tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của em. Trên đoạn đường tiễn biệt em về nơi an nghỉ cuối cùng, ai nấy sụt sùi nước mắt.

Ông Huỳnh Văn Quang (cha của T.) đau xót tột cùng khi cậu con trai ông hết mực thương yêu đã vĩnh viễn khép lại đường đời ở ngưỡng tuổi 17. Sau khi hoàn tất thủ tục an táng, ông Quang ngậm ngùi chia sẻ, em T. là con út trong nhà có 4 anh chị em. Hai người anh và chị của T. tốt nghiệp ra trường và đã có công ăn việc làm ổn định. Mặc dù kinh tế gia đình xếp vào diện khấm khá ở địa phương, song chưa bao giờ trong suy nghĩ T. tồn tại hai từ "ỷ lại".

"Khi sắp sửa hoàn thành chương trình năm lớp 11, cháu bày tỏ mong muốn được đi làm thêm để trau dồi vốn sống, đồng thời phụ giúp ba mẹ mua sắm sách vở cho năm học mới. Vậy là đều đặn gần một tháng nay, ngày nào T. cũng hẹn giờ dậy thật sớm rồi chạy xe tới tiệm gà rán cách nhà tầm 3 cây số để phụ việc. Hôm qua là tròn một tháng T. đi làm thêm và cũng là ngày định mệnh xảy ra vụ tai nạn khiến tôi mất đi đứa con trai ngoan hiền" - ông Quang nói trong nước mắt và bộc bạch thêm, từ nhỏ, T. có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc

Xót xa nam sinh lớp 11 gặp tai nạn tử vong trên đường đi làm thêm: Là con ngoan trò giỏi, đầy nghị lực trong cuộc sống - Ảnh 2
Sự ra đi đột ngột của Trúc khiến người thân, bà con chòm xóm tiếc thương vô ngần - Ảnh: VTC news

Ngay từ thuở lớp 4, lớp 5, T. đã có thể chơi thành thạo đàn organ và bộc lộ năng khiếu ca hát. Lên cấp 2, T. hướng sở thích sang guitar và cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để chinh phục nhạc cụ này. Nhắc đến đây, ông T. bày tỏ sự luyến tiếc: "Bản thân tôi có nhiều năm làm trong lĩnh vực âm thanh, ánh sáng tại các sự kiện đám cưới, đám hỏi... nên từ bé T. đã có điều kiện tiếp cận với một số nhạc cụ như organ, guitar. Ước mơ T. ấp ủ nhiều năm qua là sau này trở thành một giáo viên dạy nhạc, qua đó truyền cảm hứng yêu âm nhạc đến với các cháu nhỏ".

Nào ngờ, ước mơ cháy bỏng của T., đồng thời cũng là ước mơ mà ông Quang đặt vào con trai, đã vĩnh viễn chìm trong sự dang dở khiến ai nấy xót ra, trong đó có cả thầy cô, bạn bè - những người từng được nghe giọng ca trong trẻo, tiếng đàn du dương của T..

Xót xa nam sinh lớp 11 gặp tai nạn tử vong trên đường đi làm thêm: Là con ngoan trò giỏi, đầy nghị lực trong cuộc sống - Ảnh 3
Hình ảnh Trúc ôm đàn (bên trái) sẽ mãi in đậm trong tâm trí thầy cô, bạn bè - Ảnh: VTC news

Cô Võ Thị Bích Ngọc - giáo viên chủ nhiệm của T. năm lớp 11 - vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn sau sự ra đi của T.. "Sáng hôm qua, nghe một số học trò báo tin dữ T. bị tai nạn và không qua khỏi, chân tay tôi như rụng rời. Cho đến tận sáng nay, khi cả lớp đưa tang T., tôi vẫn không dám tin em ấy đã mất. Làm sao có thể chấp nhận một sự thật đau lòng rằng một cậu học trò ngoan ngoãn, hoạt bát, luôn tích cực tham gia phong trào của lớp, của trường lại ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ", cô Ngọc giãi bày.

Theo cô Ngọc, hình ảnh T. ôm đàn guitar, cất cao tiếng hát giữa sân trường vào mỗi dịp diễn ra văn nghệ sẽ mãi là ký ức đẹp, không bao giờ nhạt phai trong tâm trí thầy cô, bè bạn.

Nam sinh lớp 11 tử nạn thương tâm trên đường đi làm thêm

Nam sinh lớp 11 tử nạn thương tâm trên đường đi làm thêm

Vụ việc thương tâm xảy ra vào ngày 26/5, nam sinh 17 tuổi tại tỉnh Quảng Nam trên đường đi làm thêm không may xảy ra va chạm với ô tô tải, tử vong tại chỗ.

Xem thêm
Từ khóa:   nam sinh tử vong tử vong trên đường về nam sinh lớp 11 tử vong

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 46 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 59 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 1 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới