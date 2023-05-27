Vụ tai nạn khiến em T. ngã xuống đường tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, em T. điều khiển xe máy để đi làm thêm khi nghỉ hè. Trong lúc chuyển hướng rẽ trái qua đường, em gặp nạn.

Theo thông tin từ Zingnew, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào lúc hơn 5h ngày 26/5 trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Thời điểm trên, ôtô tải biển số 43H do Nguyễn Đình Tài (27 tuổi, ở thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cầm lái theo hướng Tam Kỳ - Quảng Ngãi va chạm với xe máy 92K3 do H.V.T. (17 tuổi, ở xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành) điều khiển cùng chiều.

Ông Huỳnh Văn Quang (cha của T.) đau xót tột cùng khi cậu con trai ông hết mực thương yêu đã vĩnh viễn khép lại đường đời ở ngưỡng tuổi 17. Sau khi hoàn tất thủ tục an táng, ông Quang ngậm ngùi chia sẻ, em T. là con út trong nhà có 4 anh chị em. Hai người anh và chị của T. tốt nghiệp ra trường và đã có công ăn việc làm ổn định. Mặc dù kinh tế gia đình xếp vào diện khấm khá ở địa phương, song chưa bao giờ trong suy nghĩ T. tồn tại hai từ "ỷ lại".

Theo thông tin từ VTC news, sáng 27/5, con đường làng Mỹ Sơn dẫn từ nhà em Huỳnh Văn T. (lớp 11/8, Trường THPT Cao Bá Quát, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) - người bị tai nạn tử vong nói trên, dẫn ra nghĩa trang xã Tam Anh Nam chìm trong bầu không khí u buồn. Người thân, bà con chòm xóm cùng thầy cô và bạn bè đều tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của em. Trên đoạn đường tiễn biệt em về nơi an nghỉ cuối cùng, ai nấy sụt sùi nước mắt.

"Khi sắp sửa hoàn thành chương trình năm lớp 11, cháu bày tỏ mong muốn được đi làm thêm để trau dồi vốn sống, đồng thời phụ giúp ba mẹ mua sắm sách vở cho năm học mới. Vậy là đều đặn gần một tháng nay, ngày nào T. cũng hẹn giờ dậy thật sớm rồi chạy xe tới tiệm gà rán cách nhà tầm 3 cây số để phụ việc. Hôm qua là tròn một tháng T. đi làm thêm và cũng là ngày định mệnh xảy ra vụ tai nạn khiến tôi mất đi đứa con trai ngoan hiền" - ông Quang nói trong nước mắt và bộc bạch thêm, từ nhỏ, T. có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc.

Sự ra đi đột ngột của Trúc khiến người thân, bà con chòm xóm tiếc thương vô ngần - Ảnh: VTC news

Ngay từ thuở lớp 4, lớp 5, T. đã có thể chơi thành thạo đàn organ và bộc lộ năng khiếu ca hát. Lên cấp 2, T. hướng sở thích sang guitar và cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để chinh phục nhạc cụ này. Nhắc đến đây, ông T. bày tỏ sự luyến tiếc: "Bản thân tôi có nhiều năm làm trong lĩnh vực âm thanh, ánh sáng tại các sự kiện đám cưới, đám hỏi... nên từ bé T. đã có điều kiện tiếp cận với một số nhạc cụ như organ, guitar. Ước mơ T. ấp ủ nhiều năm qua là sau này trở thành một giáo viên dạy nhạc, qua đó truyền cảm hứng yêu âm nhạc đến với các cháu nhỏ".

Nào ngờ, ước mơ cháy bỏng của T., đồng thời cũng là ước mơ mà ông Quang đặt vào con trai, đã vĩnh viễn chìm trong sự dang dở khiến ai nấy xót ra, trong đó có cả thầy cô, bạn bè - những người từng được nghe giọng ca trong trẻo, tiếng đàn du dương của T..

Hình ảnh Trúc ôm đàn (bên trái) sẽ mãi in đậm trong tâm trí thầy cô, bạn bè - Ảnh: VTC news

Cô Võ Thị Bích Ngọc - giáo viên chủ nhiệm của T. năm lớp 11 - vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn sau sự ra đi của T.. "Sáng hôm qua, nghe một số học trò báo tin dữ T. bị tai nạn và không qua khỏi, chân tay tôi như rụng rời. Cho đến tận sáng nay, khi cả lớp đưa tang T., tôi vẫn không dám tin em ấy đã mất. Làm sao có thể chấp nhận một sự thật đau lòng rằng một cậu học trò ngoan ngoãn, hoạt bát, luôn tích cực tham gia phong trào của lớp, của trường lại ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ", cô Ngọc giãi bày.

Theo cô Ngọc, hình ảnh T. ôm đàn guitar, cất cao tiếng hát giữa sân trường vào mỗi dịp diễn ra văn nghệ sẽ mãi là ký ức đẹp, không bao giờ nhạt phai trong tâm trí thầy cô, bè bạn.