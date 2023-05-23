Nam sinh lớp 6 ở Gia Lai dũng cảm cứu 2 em nhỏ bị đuối nước

Đời sống 23/05/2023 16:20

Thấy 2 học sinh đang chới với giữa dòng suối sâu, nam sinh lớp 6 ở Gia Lai đã có hành động quả cảm cứu bạn thoát khỏi tử thần.

Dẫn nguồn thông tin từ VTC News, khoảng 2h30 ngày 20/5/2023, em Siu Sam Ban (học sinh lớp 6A2, Trường TH và THCS Nguyễn Du, xã Dun) bất ngờ nghe tiếng kêu cứu của trẻ em từ dưới dòng suối khi đang chơi gần đó. Sau khi phát hiện hai em đang chới với giữa dòng nước sâu, em Sam Ban đã nhảy xuống cứu. 

Nam sinh lớp 6 ở Gia Lai dũng cảm cứu 2 em nhỏ bị đuối nước - Ảnh 1
Em Siu Sam Ban cứu 2 em nhỏ được kịp cứu thoát đuối nước - Ảnh: báo Dân Trí

Hai em học sinh được cứu chính là em Siu Si Ôn (6 tuổi, trú tại làng Pan, xã Dun) và em Kpuih Nhăn (9 tuổi, trú tại làng Nút Giêng, xã Albá). Khu vực xảy ra sự việc là đoạn suối Ia Pết chảy qua địa phận làng Pan (xã Dun).

Nhận được thông tin này, vào ngày 23/5/2023, Huyện đoàn Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức khen thưởng về gửi lời động viên sâu sắc đến em Siu Sam Ban (học sinh lớp 6A2, Trường TH và THCS Nguyễn Du, xã Dun) trước hành động cứu 2 em nhỏ khỏi đuối nước vô cùng dũng cảm.

Nam sinh lớp 6 ở Gia Lai dũng cảm cứu 2 em nhỏ bị đuối nước - Ảnh 2
Khu vực Siu Sam Ban cứu 2 em nhỏ thoát khỏi đuối nước - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Dân Trí, trước hành động dũng cảm của Ban, Trường TH&THCS Nguyễn Du đã tuyên dương em, nêu gương hành động đẹp, ý nghĩa để học sinh nhà trường noi theo. Nhà trường cũng lưu ý đến quý phụ huynh trông coi con em cẩn thận khi sống gần những nơi có nước như ao, suối, sông, hồ,... 

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