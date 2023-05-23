Trong quá trình tham quan du lịch và trải nghiệm bắt ngao, vạng, một học sinh và phụ huynh Hà Nội không may tử nạn.

Theo thông tin từ báo Lao động, chiều ngày 22/5/2023, cơ quan chức năng xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã xác nhận vụ việc đau lòng tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Theo đó, một phụ huynh và học sinh của trường học ở Hà Nội không may gặp nạn và tử vong trong quá trình trải nghiệm bắt ngao, vạng.

Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Ảnh: báo Lao động

Ông Nguyễn Xuân Mạnh - Chủ tịch UBND xã Giao Thiện cho biết, khoảng 12h30 ngày 20/5/2023, một đoàn khách khoảng 50 người bao gồm phụ huynh và học sinh một lớp học của một trường học tư thục danh tiếng, có địa chỉ tại Tây Mỗ (TP Hà Nội) về tham quan, trải nghiệm tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy.

Với mục đích để các học sinh được trải nghiệm việc bắt ngao, vạng nên đoàn đã lên tàu và di chuyển ra bãi cát ở mom nằm giữa sông Hồng và sông Trà để tham quan và thực hiện chuyến hành trình.

Ông Mạnh chia sẻ, thời điểm các cháu xuống bãi cát là lúc thủy triều xuống. Tuy nhiên, trong khi các cháu đang trải nghiệm thì nước dâng lên. Do là bãi cát non nên khi nước dâng lên, thay đổi dòng chảy làm cả bãi cát đang có nhiều học sinh trải nghiệm bị sụt và bị cuốn đi theo dòng nước. Tàu đã kịp thời thực hiện công tác cứu hộ để cứu vớt các học sinh. Trong đó, một phụ huynh là ông Kh. cũng nhảy ra cứu vớt.

Thời điểm các cháu xuống bãi cát là lúc thủy triều xuống - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sau khi cứu được 2 cháu, ông Kh. tiếp tục bơi ra để cứu một cháu học sinh nam tên L., là học sinh không có phụ huynh đi cùng, nhưng không cứu được, cả hai bị nước cuốn đi.

Lực lượng Biên phòng tỉnh Nam Định sau khi nhận được thông tin đã nhanh chóng cùng ngư dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Đến ngày 21/5/2023 lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể học sinh và phụ huynh xấu số.

Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

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