Trải nghiệm bắt ngao, một phụ huynh và học sinh ở Hà Nội tử vong thương tâm

Đời sống 23/05/2023 07:06

Trong quá trình tham quan du lịch và trải nghiệm bắt ngao, vạng, một học sinh và phụ huynh Hà Nội không may tử nạn.

Theo thông tin từ báo Lao động, chiều ngày 22/5/2023, cơ quan chức năng xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã xác nhận vụ việc đau lòng tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Theo đó, một phụ huynh và học sinh của trường học ở Hà Nội không may gặp nạn và tử vong trong quá trình trải nghiệm bắt ngao, vạng.

Trải nghiệm bắt ngao, một phụ huynh và học sinh ở Hà Nội tử vong thương tâm - Ảnh 1
Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Ảnh: báo Lao động

Ông Nguyễn Xuân Mạnh - Chủ tịch UBND xã Giao Thiện cho biết, khoảng 12h30 ngày 20/5/2023, một đoàn khách khoảng 50 người bao gồm phụ huynh và học sinh một lớp học của một trường học tư thục danh tiếng, có địa chỉ tại Tây Mỗ (TP Hà Nội) về tham quan, trải nghiệm tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy.

Với mục đích để các học sinh được trải nghiệm việc bắt ngao, vạng nên đoàn đã lên tàu và di chuyển ra bãi cát ở mom nằm giữa sông Hồng và sông Trà để tham quan và thực hiện chuyến hành trình.

Ông Mạnh chia sẻ, thời điểm các cháu xuống bãi cát là lúc thủy triều xuống. Tuy nhiên, trong khi các cháu đang trải nghiệm thì nước dâng lên. Do là bãi cát non nên khi nước dâng lên, thay đổi dòng chảy làm cả bãi cát đang có nhiều học sinh trải nghiệm bị sụt và bị cuốn đi theo dòng nước. Tàu đã kịp thời thực hiện công tác cứu hộ để cứu vớt các học sinh. Trong đó, một phụ huynh là ông Kh. cũng nhảy ra cứu vớt.

Trải nghiệm bắt ngao, một phụ huynh và học sinh ở Hà Nội tử vong thương tâm - Ảnh 2
Thời điểm các cháu xuống bãi cát là lúc thủy triều xuống - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sau khi cứu được 2 cháu, ông Kh. tiếp tục bơi ra để cứu một cháu học sinh nam tên L., là học sinh không có phụ huynh đi cùng, nhưng không cứu được, cả hai bị nước cuốn đi.

Lực lượng Biên phòng tỉnh Nam Định sau khi nhận được thông tin đã nhanh chóng cùng ngư dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Đến ngày 21/5/2023 lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể học sinh và phụ huynh xấu số.

Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

 

Quảng Ngãi: Phó công an phường dũng cảm lao ra biển cứu người đuối nước

Quảng Ngãi: Phó công an phường dũng cảm lao ra biển cứu người đuối nước

Nghe tiếng kêu cứu, Thượng úy Phạm Trung Tiển (Phó trưởng công an phường) cùng 4 người khác bơi ra biển cứu nạn nhân vào bờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Trải nghiệm bắt ngao một phụ huynh và một học sinh ở Hà Nội tử nạn tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 21 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 51 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 6 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới