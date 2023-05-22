Đồng Nai: Nam thanh niên nghĩ quẩn nhảy cầu, cảnh sát giao thông phát hiện cứu sống

Xã hội 22/05/2023 06:50

Lực lượng CSGT đường thủy cùng một số người trên sà lan đã nhanh chóng ứng cứu ngay khi phát hiện có người nhảy cầu xuống sông Đồng Nai.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tổ tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) vừa kịp thời cứu sống một nam thanh niên nhảy cầu Hóa An (TP. Biên Hòa) xuống sông Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, tối 20/5, trong quá trình tuần tra trên tuyến sông Đồng Nai (TP. Biên Hòa), Tổ tuần tra phát hiện anh H. (19 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) nhảy từ cầu Hóa An xuống sông.

Đồng Nai: Nam thanh niên nghĩ quẩn nhảy cầu, cảnh sát giao thông phát hiện cứu sống - Ảnh 1
Nam thanh niên được cứu sống đưa lên bờ giao về gia đình - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Ngay khi phát hiện sự việc, Tổ tuần tra và người điều khiển sà lan cùng lúc tiếp cận người nhảy cầu, ném áo phao và đưa lên bờ an toàn. Sau đó, công an đã liên hệ và bàn giao thanh niên này cho người nhà ngay trong đêm.

Cũng theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, bước đầu xác định danh tính người nhảy cầu là anh L.T.H. (19 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa). Nguyên nhân anh H. nhảy cầu được cho là do mắc bệnh nên nghĩ quẩn.

Sau khi động viên, trấn an tinh thần nam thanh niên, lực lượng chức năng đã liên hệ người thân đến đón về.

Hà Nội: Giải cứu mẹ đơn thân có ý định nhảy cầu Long Biên tự tử

Hà Nội: Giải cứu mẹ đơn thân có ý định nhảy cầu Long Biên tự tử

Chị H. là mẹ đơn thân, gửi con nhờ bố mẹ đẻ tại Lai Châu nuôi dưỡng. Do mắc bệnh hiểm nghèo, không có tiền chữa trị, luôn nghĩ bản thân là gánh nặng cho bố mẹ và chán nản cuộc sống, chị nảy sinh ý định tự tử.

Xem thêm
Từ khóa:   nhảy cầu tự tử nam thanh niên nhảy cầu nhảy cầu ở Đồng Nai tin nóng

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 2 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt