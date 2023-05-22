Lực lượng CSGT đường thủy cùng một số người trên sà lan đã nhanh chóng ứng cứu ngay khi phát hiện có người nhảy cầu xuống sông Đồng Nai.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tổ tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) vừa kịp thời cứu sống một nam thanh niên nhảy cầu Hóa An (TP. Biên Hòa) xuống sông Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, tối 20/5, trong quá trình tuần tra trên tuyến sông Đồng Nai (TP. Biên Hòa), Tổ tuần tra phát hiện anh H. (19 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) nhảy từ cầu Hóa An xuống sông.

Nam thanh niên được cứu sống đưa lên bờ giao về gia đình - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Ngay khi phát hiện sự việc, Tổ tuần tra và người điều khiển sà lan cùng lúc tiếp cận người nhảy cầu, ném áo phao và đưa lên bờ an toàn. Sau đó, công an đã liên hệ và bàn giao thanh niên này cho người nhà ngay trong đêm.

Cũng theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, bước đầu xác định danh tính người nhảy cầu là anh L.T.H. (19 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa). Nguyên nhân anh H. nhảy cầu được cho là do mắc bệnh nên nghĩ quẩn.

Sau khi động viên, trấn an tinh thần nam thanh niên, lực lượng chức năng đã liên hệ người thân đến đón về.

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