Chị H. là mẹ đơn thân, gửi con nhờ bố mẹ đẻ tại Lai Châu nuôi dưỡng. Do mắc bệnh hiểm nghèo, không có tiền chữa trị, luôn nghĩ bản thân là gánh nặng cho bố mẹ và chán nản cuộc sống, chị nảy sinh ý định tự tử.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, ngày 24/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) thông tin về quá trình giải cứu 1 người phụ nữ có ý định nhảy cầu Long Biên tự tử.

Theo đó, khoảng 20h57 ngày 22/4, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 (Công an thành phố Hà Nội) báo tin về một trường hợp là phụ nữ có ý định nhảy cầu trên cầu Long Biên thuộc địa phận phường Ngọc Lâm - quận Long Biên.

Ngay khi nhận tin, Thượng tá Hoàng Hà Trung, Phó trưởng Công an quận Ba Đình (Hà Nộ) cùng chỉ huy đội và 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an quận Ba Đình) khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Lực lượng chức năng đang trấn an nạn nhân - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Lực lượng làm nhiệm vụ cùng người dân đã nhanh chóng tìm cách tiếp xúc, đồng thời làm công tác tư tưởng, thuyết phục thành công nạn nhân từ bỏ ý định nhảy cầu.

Dẫn tin từ Báo Pháp Luật Việt Nam, người phụ nữ được xác định là chị H (sinh năm 1996, quê ở Lai Châu), là lao động tự do tại Hà Nội. H là mẹ đơn thân, gửi con nhờ bố mẹ đẻ tại Lai Châu nuôi dưỡng. Do mắc bệnh hiểm nghèo, không có tiền chữa trị, luôn nghĩ bản thân là gánh nặng cho bố mẹ và chán nản cuộc sống, chị H nảy sinh ý định tự tử.

Chị H không mang theo giấy tờ tuỳ thân, chỉ có một chiếc điện thoại smart phone cũ đã hết pin. Lực lượng chức năng và người dân bày tỏ sự đồng cảm, sẻ chia với chị H, giúp cô gái trẻ bình tĩnh suy nghĩ lại hành vi của mình.

Đội cảnh sát cứu nạn, cứu hộ đã đưa chị H về trụ sở công an để tiếp tục làm rõ, giải quyết vụ việc.

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