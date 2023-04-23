Tai nạn lật xe ở Quảng Ngãi, hai mẹ con sản phụ may mắn được cấp cứu kịp thời

Xã hội 23/04/2023 13:53

Thai phụ Phương được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi trong tình trạng đa chấn thương (vùng mặt, bụng bị trầy xước), gãy xương đùi, tinh thần hoảng loạn, mất nhiều máu sau vụ tai nạn giao thông.

Theo thông tin từ báo Lao động, ông Nguyễn Đức Hậu - Chủ tịch UBND xã Ba Động cho biết, tối 22/4, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn lật xe chở gỗ keo khiến 6 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h20 cùng ngày. Tài xế điều khiển ôtô tải mang BKS 76C-065.94, kéo theo sơmi rơmoóc BKS 15R-103.95 chở gỗ keo đi hướng Ba Tơ - cảng Dung Quất. Khi đi đến Km 23+300 thuộc Quốc lộ 24 đoạn Suối Loa, xã Ba Động (Ba Tơ) thì xe bị lật. Toàn bộ gỗ keo trên rơmoóc tràn xuống khu dân cư bên đường khiến 6 người bị thương, trong đó có 2 phụ nữ mang thai và 3 trẻ em, đồng thời 1 ôtô và 6 mô tô đang dừng, đỗ ven đường bị hư hỏng.

4 nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, 2 nạn nhân còn lại bị thương nhẹ được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường. Lực lượng Công an huyện Ba Tơ đã phối hợp với chính quyền địa phương đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tai nạn lật xe ở Quảng Ngãi, hai mẹ con sản phụ may mắn được cấp cứu kịp thời - Ảnh 1
Xe chở gỗ keo bi lật, gỗ keo tràn vào khu dân cư khiến 6 người bị thương - Ảnh: báo Lao động

Theo thông tin từ Zingnews, sáng 23/4, sức khỏe hai mẹ con sản phụ Lê Thị Xuân Phương (ngụ xã Ba Động, huyện Ba Tơ) đã dần hồi phục, ổn định sau ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 22/4, thai phụ Phương được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi trong tình trạng đa chấn thương (vùng mặt, bụng bị trầy xước), gãy xương đùi, tinh thần hoảng loạn, mất nhiều máu sau vụ tai nạn giao thông.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi thông tin các bác sĩ đã truyền cho nạn nhân hơn 6 đơn vị máu, sơ cấp cứu cố định xương đùi trước khi ca phẫu thuật lấy thai khẩn cấp.

Sau khi hội chẩn liên viện, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi nhận định sản phụ có biểu hiện suy thai nên quyết định phẫu thuật mổ lấy thai khẩn cấp.

"Sau ca phẫu thuật truyền nhiều đơn vị máu cho sản phụ, các bác sĩ mổ, cứu sống bé gái nặng 2,8 kg. Đến sáng 23/4, sức khỏe bé gái sơ sinh này đã tiến triển tốt, không còn hồi sức thở oxy nữa" - bác sĩ Lữ Thị Thùy Quyên, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi cho biết.

Sau ca phẫu thuật mổ lấy thai thành công, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi tiếp tục phẩu thuật cố định xương đùi, khâu nhiều mũi ở vùng mặt cho sản phụ Phương.

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