Rúng động: Chồng chốt cửa, đánh đập vợ dã man đến bất tỉnh trước sự chứng kiến của con gái

Xã hội 23/04/2023 13:42

Khi người vợ bỏ chạy xuống tầng trệt thì tiếp tục bị chồng đấm, đá. Thấy vợ nằm bất tỉnh, người chồng bình thản đứng bấm điện thoại.

 

Theo thông tin từ VTC news, trước đó, tối 22/4, trên mạng xã hội chia sẻ bài viết cùng clip, hình ảnh về vụ việc người chồng đánh vợ dã man xảy ra ở Đà Nẵng. Trong đó có 2 đoạn clip cho thấy một người đàn ông đánh tới tấp vợ mình trước mặt con gái trong phòng ngủ.

Khi người vợ bỏ chạy xuống tầng trệt thì tiếp tục bị chồng đấm, đá. Thấy vợ nằm bất tỉnh, người chồng bình thản đứng bấm điện thoại. Một lúc sau, người chồng tiếp tục nắm tóc vợ giật ngược ra sau rồi đấm đá túi bụi vào người, mặt, lấy bàn đè lên người. Sau khi clip đăng tải, nhiều người bày tỏ sự bất bình trước hành vi của người chồng. 

Rúng động: Chồng chốt cửa, đánh đập vợ dã man đến bất tỉnh trước sự chứng kiến của con gái - Ảnh 1
Anh T. đánh vợ phải nhập viện cấp cứu - Ảnh: Cắt từ Clip

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, sáng 23/4, chị B.P. (33 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết mình là người vợ trong vụ việc.

Theo chị P., sau khi bị chồng (ông N.T.) đánh đập vào đêm 4/4, chị phải nhập viện, gãy kín xương trụ tay trái, tổn thương nặng tay phải cùng nhiều vết thương khác. Sau ca mổ, chị đã xuất viện, về ở phòng trọ của mẹ ruột. 

Chị P. cũng cho biết công an đã lấy lời khai của chị và chồng, đưa chị P. đi giám định thương tật.

Rúng động: Chồng chốt cửa, đánh đập vợ dã man đến bất tỉnh trước sự chứng kiến của con gái - Ảnh 2
Tình trạng của chị P. sau khi bị chồng đánh và phải nhập viện - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Theo chị P., vợ chồng chị đã chung sống với nhau gần 10 năm và có hai con.

Không chỉ sự việc tối 4/4, mà chị còn nhiều lần bị chồng đánh đập.

Vì thương hai con nhỏ, chị đã cố gắng chịu đựng. Nhưng sau vụ đánh đập dã man tối 4/4, chị P. cho hay không thể chịu thêm nữa.

Quảng Ngãi: Xôn xao một hiệu trưởng bị con gái tố đánh vợ, hăm dọa suốt 3 năm

Quảng Ngãi: Xôn xao một hiệu trưởng bị con gái tố đánh vợ, hăm dọa suốt 3 năm

Quá bức xúc về vụ việc 'Thật sự mình không thể nhẫn nhịn được nữa', dòng trạng tháng tải của người tố cáo được xem là con gái vị hiệu trưởng này.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng đánh vợ dã man chồng đánh vợ chồng đánh vợ ở Đà Nẵng

TIN MỚI NHẤT

Châm chọc vợ cũ vì đi xe cũ, tôi không ngờ vài câu nói lại khiến mình muối mặt

Châm chọc vợ cũ vì đi xe cũ, tôi không ngờ vài câu nói lại khiến mình muối mặt

Tâm sự 57 phút trước
Đưa nhân tình đi sinh, chồng phản bội tái mặt khi bác sĩ đỡ đẻ tiết lộ điểm đặc biệt của đứa bé

Đưa nhân tình đi sinh, chồng phản bội tái mặt khi bác sĩ đỡ đẻ tiết lộ điểm đặc biệt của đứa bé

Tâm sự 57 phút trước
Nằng nặc lấy vàng cưới của con dâu, mẹ chồng vài ngày sau phải muối mặt đem trả

Nằng nặc lấy vàng cưới của con dâu, mẹ chồng vài ngày sau phải muối mặt đem trả

Tâm sự 58 phút trước
Mẹ chồng nhất quyết lấy vàng cưới của con dâu, vài ngày sau phải đích thân mang trả

Mẹ chồng nhất quyết lấy vàng cưới của con dâu, vài ngày sau phải đích thân mang trả

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Chồng mất hơn một tháng, tôi bất ngờ nhận căn hộ tiền tỷ, đến khi biết lý do thì bật khóc

Chồng mất hơn một tháng, tôi bất ngờ nhận căn hộ tiền tỷ, đến khi biết lý do thì bật khóc

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Chê người yêu nghèo, cô gái bỏ đi sau buổi họp lớp, 6 năm sau chỉ biết ôm mặt khóc

Chê người yêu nghèo, cô gái bỏ đi sau buổi họp lớp, 6 năm sau chỉ biết ôm mặt khóc

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Vợ đang ở cữ, chồng viện cớ sang nhà hàng xóm rồi lén làm một việc khiến vợ chết lặng

Vợ đang ở cữ, chồng viện cớ sang nhà hàng xóm rồi lén làm một việc khiến vợ chết lặng

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Nửa đêm nghe tiếng lục đục, dâu trẻ vác gậy xuống bếp rồi nghẹn ngào trước cảnh tượng bất ngờ

Nửa đêm nghe tiếng lục đục, dâu trẻ vác gậy xuống bếp rồi nghẹn ngào trước cảnh tượng bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Thấy người yêu đi xe máy cũ đến họp lớp, cô gái xấu hổ đòi chia tay, 6 năm sau mới hối hận

Thấy người yêu đi xe máy cũ đến họp lớp, cô gái xấu hổ đòi chia tay, 6 năm sau mới hối hận

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Sau tang chồng hơn một tháng, tôi được nhận căn hộ tiền tỷ nhưng sự thật khiến tôi bật khóc

Sau tang chồng hơn một tháng, tôi được nhận căn hộ tiền tỷ nhưng sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt