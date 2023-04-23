Khi người vợ bỏ chạy xuống tầng trệt thì tiếp tục bị chồng đấm, đá. Thấy vợ nằm bất tỉnh, người chồng bình thản đứng bấm điện thoại.

Theo thông tin từ VTC news, trước đó, tối 22/4, trên mạng xã hội chia sẻ bài viết cùng clip, hình ảnh về vụ việc người chồng đánh vợ dã man xảy ra ở Đà Nẵng. Trong đó có 2 đoạn clip cho thấy một người đàn ông đánh tới tấp vợ mình trước mặt con gái trong phòng ngủ.

Khi người vợ bỏ chạy xuống tầng trệt thì tiếp tục bị chồng đấm, đá. Thấy vợ nằm bất tỉnh, người chồng bình thản đứng bấm điện thoại. Một lúc sau, người chồng tiếp tục nắm tóc vợ giật ngược ra sau rồi đấm đá túi bụi vào người, mặt, lấy bàn đè lên người. Sau khi clip đăng tải, nhiều người bày tỏ sự bất bình trước hành vi của người chồng.

Anh T. đánh vợ phải nhập viện cấp cứu - Ảnh: Cắt từ Clip

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, sáng 23/4, chị B.P. (33 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết mình là người vợ trong vụ việc.

Theo chị P., sau khi bị chồng (ông N.T.) đánh đập vào đêm 4/4, chị phải nhập viện, gãy kín xương trụ tay trái, tổn thương nặng tay phải cùng nhiều vết thương khác. Sau ca mổ, chị đã xuất viện, về ở phòng trọ của mẹ ruột.

Chị P. cũng cho biết công an đã lấy lời khai của chị và chồng, đưa chị P. đi giám định thương tật.

Tình trạng của chị P. sau khi bị chồng đánh và phải nhập viện - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Theo chị P., vợ chồng chị đã chung sống với nhau gần 10 năm và có hai con.

Không chỉ sự việc tối 4/4, mà chị còn nhiều lần bị chồng đánh đập.

Vì thương hai con nhỏ, chị đã cố gắng chịu đựng. Nhưng sau vụ đánh đập dã man tối 4/4, chị P. cho hay không thể chịu thêm nữa.

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