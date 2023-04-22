Mua nhà mới vài tháng, vợ ngã quỵ khi phát hiện chồng tử vong trong tư thế treo cổ

Xã hội 22/04/2023 15:48

Người vợ đi làm về thì bàng hoàng phát hiện chồng chết trong tư thế treo cổ ở khu vực phía sau trên lầu.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 22/4, Công an TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương đang làm rõ nguyên nhân một người đàn ông được phát hiện chết trong tư thế treo cổ.

Trước đó, chiều tối 21/4, người vợ đi làm về thì bàng hoàng phát hiện chồng chết trong tư thế treo cổ ở khu vực phía sau trên lầu.

Căn nhà này nằm trên đường Chu Văn An, phường An Phú, TP. Thuận An. Nhận tin báo, công an có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm, lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân. Nạn nhân được xác định tên N.D.T. (53 tuổi).

Mua nhà mới vài tháng, vợ ngã quỵ khi phát hiện chồng tử vong trong tư thế treo cổ - Ảnh 1
Người dân hiếu kỳ đứng theo dõi vụ việc - Ảnh: báo Người Lao động
 

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, người vợ cho biết người chồng trước đây làm tài xế nhưng đã nghỉ ở nhà đưa đón con đi học, còn vợ làm văn phòng. Hai vợ chồng và 2 con nhỏ mới chuyển về căn nhà này sống được vài tháng. Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

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