Nghi có học sinh nhảy cầu, người dân đã báo sự việc lên chính quyền địa phương để tổ chức tìm kiếm.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 5/4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người thân, người dân đã tìm, vớt được thi thể em D.P.T (12 tuổi, học lớp 6, trú xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) trên sông Rào Trổ.

Khoảng 9 giờ 30 phút sáng 5/4, người dân đi qua cầu Rào Trổ (huyện Kỳ Anh) phát hiện có chiếc xe đạp điện, mũ bảo hiểm và ba lô của học sinh để lại. Nghi có học sinh nhảy cầu, người dân đã báo sự việc lên chính quyền địa phương để tổ chức tìm kiếm.

Sau hai giờ nỗ lực tìm kiếm dưới chân cầu và trên sông Rào Trổ, lực lượng chức năng vớt được thi thể em T. Hiện thi thể nữ sinh D.P.P.Th. đã được bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Cầu Rào Trổ nơi nữ sinh nhảy cầu và lá thư tuyệt mệnh để lại - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, đại diện Trường THCS Kỳ Sơn nói: "Trước khi mất, T. đã để lại một bức thư tuyệt mệnh. Hiện lực lượng công an đang giữ lá thư để điều tra. Em T. là học sinh giỏi của trường, vừa rồi mới có kết quả đậu học sinh giỏi huyện môn Ngữ Văn. Sau sự việc, tập thể nhà trường đã xuống động viên và hỗ trợ gia đình tìm kiếm thi thể em T.".

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

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