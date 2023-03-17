Quảng Bình: Tá hỏa phát hiện người phụ nữ bỏ lại thư tuyệt mệnh, xe máy và dép nghi nhảy cầu

Xã hội 17/03/2023 10:11

Công an đang tiến hành xác minh, làm rõ. Tại hiện trường, phát hiện xe máy, dép được cho là của người phụ nữ.

Thông tin từ Báo giadinh.suckhoedoisong cho hay, vào khoảng 15h ngày 16/3, người dân phát hiện 1 xe máy hiệu Weve Alpha màu đen mang BKS 38E1-089.06 cùng một đôi dép phụ nữ trên cầu Gianh. Nghi có người nhảy cầu tự tử nên trình báo tới cơ quan chức năng.

Phát hiện chiếc xe máy và đôi dép trên cầu, người dân nghi có người nhảy cầu tự tử.

Công an xã Hạ Trạch có mặt tại hiện trường để kiểm tra sự việc, đồng thời truy tìm chủ nhân của chiếc xe nói trên.

Qua tra cứu thông tin, Công an xã Hạ Trạch xác định chủ xe và thân nhân. Công an xã Hạ Trạch liên hệ với Công an xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), địa chỉ của chủ nhân chiếc xe máy trên cầu Gianh để thông sự việc.

Quảng Bình: Tá hỏa phát hiện người phụ nữ bỏ lại thư tuyệt mệnh, xe máy và dép nghi nhảy cầu - Ảnh 1

 Xe máy và đôi dép để lại trên cầu Gianh. Ảnh: giadinh.suckhoedoisong

“Hiện tại chưa thể khẳng định người có nhảy cầu hay không. Qua trao đổi với bạn trai của người nghi nhảy cầu, mấy ngày hôm nay giữa 2 bên có xảy ra xích mích, mâu thuẫn. Trước khi đi người phụ nữ có để lại lá thư tuyệt mệnh”, Thiếu tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng Công an xã Hạ Trạch cho biết.

Cũng theo Báo Pháp Luật, Công an xã Hạ trạch đã đến ngay hiện trường để kiểm tra sự việc, đồng thời truy tìm chủ nhân của chiếc xe nói trên.

Do xe có biển số Hà Tĩnh nên sau khi tra cứu thông tin, Công an xã Hạ Trạch xác định họ và tên chủ xe là Nguyễn Thị H. (sinh năm 1986).

Quảng Bình: Tá hỏa phát hiện người phụ nữ bỏ lại thư tuyệt mệnh, xe máy và dép nghi nhảy cầu - Ảnh 2
Nghi vấn người phụ nữ nhảy cầu trước đó có mâu thuẫn. Ảnh: Báo Pháp Luật

 

Công an xã Hạ Trạch đã liên hệ với Công an xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, nơi người này đăng ký để thông báo cho gia đình biết sự việc.

 Công an xã Hạ Trạch đã thông báo cho Công an địa phương nơi chị H. cư trú, cùng với các cơ quan chức năng và gia đình phối hợp để tiếp tục tìm kiếm chị H.

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Từ khóa:   Quảng Bình tin xã hội nhảy cầu

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