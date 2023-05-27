Hải Dương: Nổ lớn trong quán mì cay, cửa kính bị hất bay, 2 người bị bỏng

Vụ nổ khiến nhiều nhân viên của quán và 3 người dân đi đường bị thương do mảnh kính văng vào, chưa ghi nhận nguy hiểm đến tính mạng.

Theo thông tin từ Tạp chí điện tử Người đưa tin, trưa 27/5, ông Nguyễn Tác Lũy - Chủ tịch UBND phường Tân Bình, TP Hải Dương cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ lớn khiến 2 người bị bỏng.

Hiện trường vụ nổ - Ảnh: Tạp chí điện tử Người đưa tin

Theo đó, khoảng 8h sáng nay (27/5), một quán mì cay nằm trên đường Ngô Quyền (phường Tân Bình, TP Hải Dương) bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn. Sau tiếng nổ, cửa kính của quán và một số đồ đạc bị thổi bay, hư hỏng. Các mảng kính vỡ văng tung tóe ra đường.

Dẫn tin từ Báo Hải Dương, vụ nổ khiến nhiều nhân viên của quán và 3 người dân đi đường bị thương do mảnh kính văng vào, chưa ghi nhận nguy hiểm đến tính mạng.

Người dân thu dọn các mảnh kính vỡ - Ảnh: Báo Hải Dương

Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra, bảo đảm an ninh, trật tự, phân luồng, điều tiết giao thông.



Nhà hàng và người dân xung quanh tập trung quét dọn các mảnh kính vỡ trên đường để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

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