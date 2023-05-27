Vỡ hụi quy mô lớn, hàng trăm người dân Đồng Nai lâm cảnh khốn đốn

Công an huyện Thống Nhất và Công an xã Lộ 25 đã tiếp nhận trình báo của hơn 200 cá nhân về một vụ vỡ hụi quy mô lớn lên đến hơn 50 tỉ đồng xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 27-5, Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang tiếp nhận, xác minh làm rõ vụ vỡ hụi liên quan anh T.Q.H (SN 1987) và vợ là chị N.T.H.H (SN 1989), sinh sống và mở Văn phòng bất động sản H.T.P tại ấp 3, xã Lộ 25.

Đến trưa cùng ngày, Công an huyện Thống Nhất và Công an xã Lộ 25 đã tiếp nhận trình báo của hơn 200 cá nhân với tổng số tiền nợ của vợ chồng anh H. là gần 50 tỉ đồng. Trước đó, 1 ngày, rất đông người dân tập trung đến Văn phòng bất động sản H.T.P để đòi tiền.

Rất đông người dân tới đòi tiền sau vụ vỡ hụi, phía Công an huyện Thống Nhất đang tiếp nhận, xác minh làm rõ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Vào cuộc, Công an huyện Thống Nhất đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an xã Lộ 25 xác minh, làm rõ. Theo đó, thời gian qua, anh H. và chị H. đã mở một số "dây hụi" để cho người dân ở địa phương và các nơi lận cận (Long Thành, Long Khánh, Biên Hòa,…) chơi theo hình thức hụi tuần, hụi tháng. Đồng thời, cả hai còn mượn tiền của một số người quen để làm ăn.

Dẫn tin từ Báo Pháp luật Việt Nam, hiện Công an huyện Thống Nhất tiếp tục nhận đơn khai báo của người dân đồng thời cùng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc.

Cơ quan Công an có mặt để giữ gìn an ninh trật tự và tiếp nhận đơn từ người dân - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Trước đó, vào chiều 26/5, tại ấp 3, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất có hàng trăm người tụ tập tại văn phòng BĐS H.T.P để đòi nợ vì chủ nợ tuyên bố bể hụi gây mất an ninh trật tự.

Ngay sau đó, UBND xã Lộ 25 đã cử lực lượng công an, quân sự phối hợp cùng với Công an huyện Thống Nhất nắm bắt tình hình bảo đảm ANTT và tiến hành cho người dân khai báo thông tin chủ hụi nợ.

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