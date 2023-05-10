Công an giải cứu thành công một phụ nữ bị chủ nợ bắt giữ trái pháp luật

Xã hội 10/05/2023 11:31

Hai đối tượng từ TP.HCM xuống Cần Thơ để bắt cóc bà B. để gây sức ép buộc gia đình nạn nhân trả nợ.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, ngày 9/5, Công an TP. Cần Thơ đang điều tra vụ bắt giữ người trái pháp luật, xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, hôm 7/5, Công an quận Ninh Kiều nhận được tin báo về việc bà B. (48 tuổi, ngụ quận Ô Môn) bị nhóm người lạ bắt giữ trái phép tại một quán nhậu ở Cần Thơ. Sau đó, nạn nhân đã bị đưa lên TP.HCM, bị nhóm "bắt cóc" ép gọi về nhà nhờ người thân xoay tiền trả nợ.

Công an giải cứu thành công một phụ nữ bị chủ nợ bắt giữ trái pháp luật - Ảnh 1
Lâm là chủ nợ, từ TP.HCM xuống Cần Thơ bắt người trái phép - Ảnh Báo Dân Trí

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Ninh Kiều đã phối hợp các đơn vị thuộc Công an TP.HCM kiểm tra nhà của Lê Ngọc Lâm (48 tuổi) và Lê Phạm Tường Vân (42 tuổi, ở quận 3), tạm giữ 2 đối tượng, đồng thời giải cứu nạn nhân an toàn.

Cũng theo thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, bước đầu Lâm, Vân khai bà B. có nợ hai người số tiền 980 triệu đồng nhưng không trả. Do đó Lâm, Vân cùng người khác là Tâm đã khống chế, đưa bà B. lên xe ô tô chở từ Cần Thơ lên TP.HCM để bà B. tác động gia đình trả nợ.

Công an quận Ninh Kiều kêu gọi những người liên quan nhanh chóng đến cơ quan công an đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Ninh Kiều điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

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