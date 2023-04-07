Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Hòa đã tập trung xác minh, mời chính học sinh N.T.H lên trụ sở Công an phường để lấy lời khai.

Theo thông tin từ Hà Nội mới, ngày 7/4, Công an thành phố Hà Nội khẳng định, thông tin về một học sinh Trường THCS Yên Hòa, quận Cầu Giấy bị người lạ mặt tiếp xúc ép lên xe chở đi, như công văn trao đổi của nhà trường, là không đúng sự thật. Nguyên nhân được xác định, do học sinh này sợ bố mẹ mắng đã bịa ra câu chuyện trên.

Cụ thể, khoảng 15h30 ngày 5/4, Công an phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy nhận được công văn của Ban Giám hiệu Trường THCS Yên Hòa về việc phụ huynh học sinh N.T.H (lớp 7) trao đổi với nhà trường: Cháu H. bị một người lạ mặt tiếp xúc ép lên xe chở đi. Gia đình tìm thấy cháu trong trạng thái tâm lý bất an, hoảng hốt.

Trường THCS Yên Hòa, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Hòa đã tập trung xác minh, mời chính học sinh N.T.H lên trụ sở Công an phường để lấy lời khai.

Tại cơ quan điều tra, cháu H. cho biết không có việc cháu bị người lạ mặt tiếp xúc ép lên xe chở đi. Sự thực là do đi học bị lạc đường nên cháu đã nói dối bố mẹ như thế vì sợ bị mắng.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an một lần nữa kêu gọi phụ huynh và nhà trường cần bình tĩnh trước những thông tin nhiễu loạn không chính thức trên mạng xã hội. Khi có dấu hiệu của những vụ việc bất ổn nhà trường và phụ huynh cần liên hệ ngay với cơ quan công an để định hướng đúng đắn, nhất là vào thời điểm xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo tinh vi mạo danh phụ huynh, nhà trường để lừa đảo học sinh và ngược lại.

'Bắt cóc trẻ em' quận Hoàng Mai, Hà Nội là thất thiệt, trường học mời công an vào cuộc Thông tin đang gây hoang mang cho phụ huynh của trường cũng như khu vực lân cận. Nhà trường sẽ phối hợp với công an để làm rõ việc tung tin đồn thất thiệt này.

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