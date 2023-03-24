Thông tin đang gây hoang mang cho phụ huynh của trường cũng như khu vực lân cận. Nhà trường sẽ phối hợp với công an để làm rõ việc tung tin đồn thất thiệt này.

Theo thông tin từ VTC News ngày 24/3, mạng xã hội xôn xao về thông báo được cho là của một trường tiểu học thuộc quận Hoàng Mai (Hà Nội) về hiện tượng bắt cóc trẻ em xuất hiện ở cổng trường.

Thông báo này nêu: "Hiện tại trên địa bàn đã có hiện tượng bắt cóc trẻ em. Đối tượng nhằm vào học sinh, nhất là học sinh tự đi bộ đi học. Đề nghị các bậc phụ huynh tăng cường ngay các biện pháp giáo dục các con kỹ năng phòng tránh, đề cao cảnh giác và phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm để quản lý các con. Nếu học sinh nào ở cùng tòa, bố/mẹ cho các con đi bộ về theo nhóm, tan học ra khỏi cổng trường sẽ về ngay nhà. Trân trọng".

Trao đổi vấn đề trên với VTC News, bà Trần Bích Liên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Định (Hoàng Mai, Hà Nội) khẳng định thông báo trên là giả.

Thông tin đang gây hoang mang cho phụ huynh của trường cũng như khu vực lân cận. Nhà trường sẽ phối hợp với công an để làm rõ việc tung tin đồn thất thiệt này.

Thông tin giả lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: VTC News

Trước đó theo thông tin từ báo Dân Trí, đầu tháng 3/2023, các địa phương trên cả nước liên tiếp ghi nhận các sự việc người lạ giả danh là bác sĩ, nhân viên y tế gọi điện cho phụ huynh thông báo con bị tai nạn, nhập viện và cần tiền gấp để mổ cấp cứu.

Các đối tượng thường tự xưng là giáo viên thể dục, nhân viên y tế nơi học sinh đang học để gọi điện thoại thông báo cho phụ huynh về việc con bị té ngã khi hoạt động thể dục, con bị tai nạn dẫn tới chấn thương sọ não đang nhập viện nên cần tiền để mổ gấp.

Đối tượng tạo sự tin tưởng bằng cách thông tin chính xác về tên, tuổi của học sinh, phụ huynh. Tiếp đó, đối tượng chuyển điện thoại đến một người tự xưng là bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện để trao đổi, thông tin về tình trạng bệnh, yêu cầu chuyển tiền để mổ cấp cứu gấp.

Do tâm lý lo lắng, nhiều phụ huynh học sinh không nghi ngờ và đã chuyển tiền qua số tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp.

Nhiều sở GD&ĐT đã phát đi thông tin cảnh báo kịp thời để phụ huynh học sinh tránh bị lừa đảo.

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